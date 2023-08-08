Болельщик погиб в массовой драке фанатов АЕКа и загребского «Динамо»

1691482307

вчера, 11:11

Во время массовой драки фанатов АЕКа и загребского «Динамо» погиб 29-летний болельщик греческой команды.

Группа хорватских любителей футбола в количестве 150-200 человек прибыла в Грецию, несмотря на запрет со стороны УЕФА . Один из фанатов коллектива из Афин погиб от удара острым предметом, еще восемь болельщиков оказались ранены.

Органы правопорядка произвели 96 арестов, 88 из задержанных находятся в главном управлении полиции. Пострадавшим участникам конфликта оказывают помощь в больнице.

Помимо этого, хорватские фанаты подожгли урны и сухие ветки возле парковки, были повреждены витрины магазинов и автомобили.

Первый матч этих команд состоится 8 августа, ответный назначен на 15 августа, он пройдет в Загребе.