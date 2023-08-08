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Болельщик погиб в массовой драке фанатов АЕКа и загребского «Динамо»

вчера, 11:11
АЕКЛоготип футбольный клуб АЕК (Афины)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоВчера в 21:45 Матч перенесен

Во время массовой драки фанатов АЕКа и загребского «Динамо» погиб 29-летний болельщик греческой команды.

Группа хорватских любителей футбола в количестве 150-200 человек прибыла в Грецию, несмотря на запрет со стороны УЕФА. Один из фанатов коллектива из Афин погиб от удара острым предметом, еще восемь болельщиков оказались ранены.

Органы правопорядка произвели 96 арестов, 88 из задержанных находятся в главном управлении полиции. Пострадавшим участникам конфликта оказывают помощь в больнице.

Помимо этого, хорватские фанаты подожгли урны и сухие ветки возле парковки, были повреждены витрины магазинов и автомобили.

Первый матч этих команд состоится 8 августа, ответный назначен на 15 августа, он пройдет в Загребе.

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Перевод с as.com
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