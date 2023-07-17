Ростовский «СКА» стал свидетелем удара по Крымскому мосту

Представители ростовского « СКА » стали очевидцами происшествия с ударом беспилотника на Крымском мосту.

Игроки возвращались с матча 1-го тура Второй лиги с «Севастополем». На глазах команды ракета попала в покрытие моста.

Один из представителей клуба сообщил:

Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить… Наш водитель увидел вспышку и притормозил — а там уже обрушен пролёт. Пока стояли и думали, как дёргать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету.