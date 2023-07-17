Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1. Подгруппа 1 2023/2024

Ростовский «СКА» стал свидетелем удара по Крымскому мосту

вчера, 22:56

Представители ростовского «СКА» стали очевидцами происшествия с ударом беспилотника на Крымском мосту.

Игроки возвращались с матча 1-го тура Второй лиги с «Севастополем». На глазах команды ракета попала в покрытие моста.

Один из представителей клуба сообщил:

Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая шла перед нами, не успела проскочить… Наш водитель увидел вспышку и притормозил — а там уже обрушен пролёт. Пока стояли и думали, как дёргать от обвала, проходил товарный поезд с цистернами и над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету.

В итоге автобусу с командой пришлось сдавать 15 километров назад, не имея возможности развернуться из-за больших габаритов.

В данный момент решается вопрос о возвращении клуба домой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СКА
Источник: tsargrad.tv
После матча сборных США и Канады произошла драка футболистов
11 июля
В возрасте 31 года скончался арбитр Даниил Шеметов
07 июля
Болельщики избили полузащитника «Коринтианса»
05 июля
Скончался владелец «Миллуолла»
05 июля
Умер бывший нападающий «Рубина» и сборной Бельгии Седрик Руссель
24 июня
Умер бывший тренер вратарей тульского «Арсенала» Юрий Перескоков
23 июня
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 