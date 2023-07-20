ФИФА сделала заявление в связи со стрельбой в Окленде

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сегодня, 09:16

В центре Окленда утром в четверг произошла стрельба. По последним данным, два человека погибли, ещё несколько пострадали. Преступник также умер.

ФИФА сделала заявление в связи с произошедшим. Напомним, в Новой Зеландии и Австралии пройдёт женский чемпионат мира, стартовый матч которого между Новой Зеландией и Норвегией запланирован на сегодня. Европейская национальная команда проживает в отеле, который находится недалеко от места происшествия.