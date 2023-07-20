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ФИФА сделала заявление в связи со стрельбой в Окленде

сегодня, 09:16

В центре Окленда утром в четверг произошла стрельба. По последним данным, два человека погибли, ещё несколько пострадали. Преступник также умер.

ФИФА сделала заявление в связи с произошедшим. Напомним, в Новой Зеландии и Австралии пройдёт женский чемпионат мира, стартовый матч которого между Новой Зеландией и Норвегией запланирован на сегодня. Европейская национальная команда проживает в отеле, который находится недалеко от места происшествия.

ФИФА выражает свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв, которые погибли в результате инцидента, произошедшего сегодня утром в Окленде/Тамаки-Макаурау, Аотеароа, Новая Зеландия, наши мысли и молитвы с пострадавшими.

Сразу после инцидента президент Джанни Инфантино и генеральный секретарь ФИФА Фатьма Самура связались с властями Аотеароа. ФИФА также находится в постоянном контакте с участвующими командами, пострадавшими от случившегося.

ФИФА проинформирована о том, что это был единичный инцидент, не связанный с футбольными операциями, и матч открытия сегодня вечером на «Эден Парк» пройдёт в соответствии с планом. Часы работы фестиваля болельщиков ФИФА в центре Окленда/Тамаки-Макаурау будут подтверждены в установленном порядке.

Участвующим командам, находящимся в непосредственной близости от места происшествия, оказывается поддержка в связи с любым воздействием, которое могло иметь место.

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт ФИФА
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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 12:06
Где фифа, где стрельба. Запретить флаг, отстранить команды. Фифа, а ты что здесь, стреляли.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 11:35
если бы произошло это у нас
то сразу бы появились либерасты что вечно гонят на страну

а уродов везде хватает
такого человечество
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 10:50
Только место обитания одних называется "Место,опасное для проведения соревнований", а второе-"Это другое".
ОПС
ОПС
сегодня в 09:50, ред.
Такое может быть в любой стране и в любом месте. Дураков везде хватает.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:50
Отменить? Перенести? Вы что,это же член "Райского Сада"!
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:33
"Наши мысли и молитвы с пострадавшими"
Эту шаблонную неискреннюю фразу всегда вставляют в соболезнования. Из-за постоянного употребления она уже потеряла свой первоначальный смысл
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:25
Опять какойто утырок под наркотой сводил счёты!
Гость
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