ФИФА сделала заявление в связи со стрельбой в Окленде

В центре Окленда утром в четверг произошла стрельба. По последним данным, два человека погибли, ещё несколько пострадали. Преступник также умер.
ФИФА сделала заявление в связи с произошедшим. Напомним, в Новой Зеландии и Австралии пройдёт женский чемпионат мира, стартовый матч которого между Новой Зеландией и Норвегией запланирован на сегодня. Европейская национальная команда проживает в отеле, который находится недалеко от места происшествия.
ФИФА выражает свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям жертв, которые погибли в результате инцидента, произошедшего сегодня утром в Окленде/Тамаки-Макаурау, Аотеароа, Новая Зеландия, наши мысли и молитвы с пострадавшими.
Сразу после инцидента президент Джанни Инфантино и генеральный секретарь ФИФА Фатьма Самура связались с властями Аотеароа. ФИФА также находится в постоянном контакте с участвующими командами, пострадавшими от случившегося.
ФИФА проинформирована о том, что это был единичный инцидент, не связанный с футбольными операциями, и матч открытия сегодня вечером на «Эден Парк» пройдёт в соответствии с планом. Часы работы фестиваля болельщиков ФИФА в центре Окленда/Тамаки-Макаурау будут подтверждены в установленном порядке.
Участвующим командам, находящимся в непосредственной близости от места происшествия, оказывается поддержка в связи с любым воздействием, которое могло иметь место.
то сразу бы появились либерасты что вечно гонят на страну
а уродов везде хватает
такого человечество
то сразу бы появились либерасты что вечно гонят на страну
а уродов везде хватает
такого человечество
Эту шаблонную неискреннюю фразу всегда вставляют в соболезнования. Из-за постоянного употребления она уже потеряла свой первоначальный смысл
Эту шаблонную неискреннюю фразу всегда вставляют в соболезнования. Из-за постоянного употребления она уже потеряла свой первоначальный смысл