Аррисабалага хочет остаться в «Реале»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, который на правах аренды перешел в «Реал», хочет остаться в испанском клубе.
Надеюсь, что своей игрой смогу убедить «Реал» оставить меня в команде и после аренды. Это легендарный клуб.
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, который на правах аренды перешел в «Реал», хочет остаться в испанском клубе.
Надеюсь, что своей игрой смогу убедить «Реал» оставить меня в команде и после аренды. Это легендарный клуб.
никакие клубы уже не мечта
даже Ахмат
никакие клубы уже не мечта
даже Ахмат