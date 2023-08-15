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Аррисабалага хочет остаться в «Реале»

вчера, 15:33

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, который на правах аренды перешел в «Реал», хочет остаться в испанском клубе.

Надеюсь, что своей игрой смогу убедить «Реал» оставить меня в команде и после аренды. Это легендарный клуб.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:42
Все-таки дома лучше, хоть он и баск!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 19:11
Странно что Челси отпустил его в аренду, у него же контракт заканчивается в след году. Получается они его продали за 3 млн €
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:05
Куртуа после травмы вернется на ворота в любом случае, а Кепа и там сядет на лавку.
usb33avykta7
usb33avykta7
вчера в 16:48
вопрос интересный конечно, но будет всё зависеть от того как он себя проявит, и в какой форме вернётся Куртуа
FenixSL
FenixSL ответ dwnhd46fc2vu (раскрыть)
вчера в 16:10
только деньги и популярность
никакие клубы уже не мечта
даже Ахмат
dwnhd46fc2vu
dwnhd46fc2vu
вчера в 16:00
Реал это мечта любого игрока
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