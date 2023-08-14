«Реал» арендовал Кепу Аррисабалагу у «Челси»

Пресс-служба «Реала» сообщила о переходе вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.
Игрок будет выступать за мадридский клуб на правах аренды.
Ранее серьёзную травму получил основной голкипер «сливочных» Тибо Куртуа.
Пресс-служба «Реала» сообщила о переходе вратаря «Челси» Кепы Аррисабалаги.
Игрок будет выступать за мадридский клуб на правах аренды.
Ранее серьёзную травму получил основной голкипер «сливочных» Тибо Куртуа.
Отдать первого вратаря в аренду и сделать ставку на непроверенного новичка - стрелять себе в ногу. Чем Челси занимается второй сезон подряд.
Отдать первого вратаря в аренду и сделать ставку на непроверенного новичка - стрелять себе в ногу. Чем Челси занимается второй сезон подряд.