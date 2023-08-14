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«Реал» арендовал Кепу Аррисабалагу у «Челси»

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ariec93
ariec93 ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 20:24
С чего это Санчес не проверенный? Руководство Челси не могли посмотреть матчи Брайтона?
Tex
Tex ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 16:59, ред.
мы - фанаты Челси, посмеялись с вашего комента и вздохнули с облегчением от того, что это недоразумение Кепа наконец свалил
амурец
амурец
вчера в 14:27
Неплохо, Кепа вортчик не плохой, ну конечно не Куртуа
протон
протон
вчера в 13:09
Добро пожаловать, Кепа!

Карло, спасибо вам за всё и удачи в сборной Бразилии... Интересно, подопечные Кепа в какой схеме будут играть?:)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:39
Хорошая сделка для Челси, не придется платить хоть один сезон лавочнику огромную ЗП. Из его регулярных ляпов можно часовой документальный фильм составить.
Romeo 777
Romeo 777 ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 12:36
В Челси не было основного вратаря 😁 стоял на воротах лучший из двух косячников, он сам либо Менди
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:24
Еще один бессмысленный и беспощадный трансфер Челси. Если сравнивать Санчеса и Кепу, Арисабалага на голову выше напарника.

Отдать первого вратаря в аренду и сделать ставку на непроверенного новичка - стрелять себе в ногу. Чем Челси занимается второй сезон подряд.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:16
Сколько же Реал заплатил
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:15, ред.
Хорошо, что не Де Хеа
mphuZ
mphuZ
вчера в 12:13
Челси вот так просто отдал основного вратаря в аренду?))
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