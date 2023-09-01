«Клермон» объявил об аренде Шамара Николсона у «Спартака»

Лига чемпионов расклады в группе. Состоялась жеребьевка в группы и я сделал свои уже итоговые выводы. Много

Абаскалю пора прекратить эксперименты. Состав «Спартака» на Кубок играл лучше, чем основа Опорник и надежный ЦЗ есть, а вингерам не помешает вариативность.