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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковФранция. Лига 1 2023/2024

«Клермон» объявил об аренде Шамара Николсона у «Спартака»

вчера, 21:04

Пресс-служба «Клермона» объявила об аренде нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 и включает в себя опцию выкупа.

Напомним, что за «Клермон» выступает бывший защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:20, ред.
Всё в традициях Спартака
Купили средненького игрока переплатив очень много, сделали рекламу в виде игрока мирового уровня, фанаты сразу уверовали, а потом... ну как всегда.
ssspartak
ssspartak ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:55
Так то да, всё верно и есть разум в ваших словах. Но вопрос: зачем??! Еврокубков все равно нет и такая ротация состава теряет смысл. В РПЛ основа играет, в кубке полувторым составом. Всё как бы.
протон
протон
вчера в 21:18
Могли бы и оставить вторым центр напом. Статистика по сути у него нормальная - 34 матча и 8 голов (по голу каждые 4 игры). Учитывая что он на банке сидел очень часто, и менял Соболева (у Соболя 111 игр и 52 гола - раз в 2 матча), то очень даже неплохой форвард ротации
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:12
"Спартак" грозит стать "Ведущим арендодателем Российского футбола".Осталось ещё на АВИТО попробовать.
ДСА
ДСА
вчера в 21:07
Хоть что-то вернуть от вложений в этого игрока.
Гость
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