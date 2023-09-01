«Клермон» объявил об аренде Шамара Николсона у «Спартака»

Пресс-служба «Клермона» объявила об аренде нападающего «Спартака» Шамара Николсона.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 и включает в себя опцию выкупа.
Напомним, что за «Клермон» выступает бывший защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.
Купили средненького игрока переплатив очень много, сделали рекламу в виде игрока мирового уровня, фанаты сразу уверовали, а потом... ну как всегда.
Купили средненького игрока переплатив очень много, сделали рекламу в виде игрока мирового уровня, фанаты сразу уверовали, а потом... ну как всегда.