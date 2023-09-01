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«Брайтон» взял в аренду Ансу Фати у «Барселоны»

вчера, 15:30

«Брайтон» объявил об аренде до конца сезона вингера «Барселоны» Ансу Фати.

В прошлом сезоне футболист провёл за каталонскую команду 36 матчей в Ла Лиге, став с ней чемпионом страны.

Также игрок в составе сборной Испании выиграл Лигу Наций в этом году.

«Брайтон» взял в аренду Ансу Фати у «Барселоны»

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:47
На счет приза не переживай, укажи чей-нибудь российский адрес, а потом тебе его переправят
A.S.A
A.S.A ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:01
Доброй ночи,дружище! Благодарю за поздравление! С одной стороны попасть в тройку по итогам финала приятно, но лучше бы я не играл в этот финальный день, т.к подарок в Узбекистан не отправят, а так получается я занял чье то призовое место....
По Фати да, всё правильно, после травмы он пока так и не вышел на пик, но и характер Ансу тоже заставил Хави отказаться от него, т.к Фати слишком рано почувствовал себя звездой....
stanichnik
stanichnik ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:50
Доброго Здоровья Саркис!
Во-первых поздравляю с блестящим завершением августовского КП.
А во-вторых, что касается Фати, то тяжёлая травма колена, полученная три года назад, может сказаться на игре футболиста, ведь что не говори, а в Англии футбол более жёсткий и атлетичный, чем в Испании.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:40
Лучшее в футболе - это не носить номер Месси, а играть с ним рядом.. А ведь рядом с Месси он был очень неплох.. Судьба.. Брайтон - хорошее начало перезапустить карьеру..
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:26
В очередной раз респектую Брайтону! Они ничего толком не теряют за годичную аренду, даже если Фати "заиеряется" в Англии. Но что то мне подсказывает, что Ансу отлично впишется в футбол Де Дзебри, который любит скоростной, прессингующий футбол, и со скоррстью и с дриблингом у Фати полный порядок!
Меня удивляет другое, пару недель были слухи о том, что Челси, Арсенал и Тоттенхэм хотят взять игрока в аренду, но Брайтон оказался проворнее всех и урвал игрока. Что же, будем наблюдать как проявит себя Фати в АПЛ
протон
протон
вчера в 21:22
Удачи Фати в Англии !
Молодец, что решил рискнуть и переехать.
Главное, чтобы вернул свою уверенность и не сломался.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 19:44
Лучше уж в Брайтоне поиграть, чем сидеть на лавке в Барселоне. Для его возраста нужна постоянная практика, и не важно какого уровня он игрок.
Желаю ему стать в АПЛ конкурентом Холанда за золотую бутсу!
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:11
Вот это очень хороший трансфер, потому что объективно Ансу игрок уровня Брайтона, а не Барселоны. Желаю удачи. Если покажет себя, через пару лет может оказаться в Арсенале или Челси.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:19
Ну он же не гей-нарцисс карьеру заканчивать карьеру в товарищеском турнире для пенсионеров поехал!!!, Он хочет ещё в футбол поиграть.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:15
А называли новым Месси ахахахаха скатился совсем
arsenVS
arsenVS
вчера в 17:01
А шуму то сколько было ))) Наследник Месси , бриллиант , игрок на миллиард ! Все авансы рано или поздно нужно будет или отработать и оправдать или раствориться ! Конечно и травмы надломили пацана , но и тем не менее по итогу Брайтон , а не триумф в Барсе.
DXTK
DXTK
вчера в 16:58, ред.
Хави загубил талант!!! Ну зато за большие бабки играют торресы, левандовские и рафиньи, а своим на дверь указывают........

PS Фати хоть попробует что такое АПЛ, правда при его постоянных травмах сложновато наверно будет.......... Брайтон умеет раскручивать игроков попал в правильную команду
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:48
Неожиданно. Минус Дембеле и минус Фати.
Барселона, ты ли это?
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:18
чего?
а как дошло до такого?
был игроком которого пиарили на миллиард отступных, а теперь Брайтон?

ну хоть в мужской футбол поиграет
sihafazatron
sihafazatron ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:09
Лучше в АПЛ - там футбол
memphis
memphis
вчера в 15:39
Будущее Баслелоны говорили они..
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:37
Лучше бы в СА поехал - там деньги
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:34
А когда-то он был талантом
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