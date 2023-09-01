«Брайтон» взял в аренду Ансу Фати у «Барселоны»

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вчера, 15:30

«Брайтон» объявил об аренде до конца сезона вингера «Барселоны» .

В прошлом сезоне футболист провёл за каталонскую команду 36 матчей в Ла Лиге, став с ней чемпионом страны.

Также игрок в составе сборной Испании выиграл Лигу Наций в этом году.