«Брайтон» взял в аренду Ансу Фати у «Барселоны»

«Брайтон» объявил об аренде до конца сезона вингера «Барселоны» Ансу Фати.
В прошлом сезоне футболист провёл за каталонскую команду 36 матчей в Ла Лиге, став с ней чемпионом страны.
Также игрок в составе сборной Испании выиграл Лигу Наций в этом году.
По Фати да, всё правильно, после травмы он пока так и не вышел на пик, но и характер Ансу тоже заставил Хави отказаться от него, т.к Фати слишком рано почувствовал себя звездой....
По Фати да, всё правильно, после травмы он пока так и не вышел на пик, но и характер Ансу тоже заставил Хави отказаться от него, т.к Фати слишком рано почувствовал себя звездой....
Во-первых поздравляю с блестящим завершением августовского КП.
А во-вторых, что касается Фати, то тяжёлая травма колена, полученная три года назад, может сказаться на игре футболиста, ведь что не говори, а в Англии футбол более жёсткий и атлетичный, чем в Испании.
Во-первых поздравляю с блестящим завершением августовского КП.
А во-вторых, что касается Фати, то тяжёлая травма колена, полученная три года назад, может сказаться на игре футболиста, ведь что не говори, а в Англии футбол более жёсткий и атлетичный, чем в Испании.
Меня удивляет другое, пару недель были слухи о том, что Челси, Арсенал и Тоттенхэм хотят взять игрока в аренду, но Брайтон оказался проворнее всех и урвал игрока. Что же, будем наблюдать как проявит себя Фати в АПЛ
Меня удивляет другое, пару недель были слухи о том, что Челси, Арсенал и Тоттенхэм хотят взять игрока в аренду, но Брайтон оказался проворнее всех и урвал игрока. Что же, будем наблюдать как проявит себя Фати в АПЛ
Молодец, что решил рискнуть и переехать.
Главное, чтобы вернул свою уверенность и не сломался.
Молодец, что решил рискнуть и переехать.
Главное, чтобы вернул свою уверенность и не сломался.
Желаю ему стать в АПЛ конкурентом Холанда за золотую бутсу!
Желаю ему стать в АПЛ конкурентом Холанда за золотую бутсу!
PS Фати хоть попробует что такое АПЛ, правда при его постоянных травмах сложновато наверно будет.......... Брайтон умеет раскручивать игроков попал в правильную команду
PS Фати хоть попробует что такое АПЛ, правда при его постоянных травмах сложновато наверно будет.......... Брайтон умеет раскручивать игроков попал в правильную команду
Барселона, ты ли это?
Барселона, ты ли это?
а как дошло до такого?
был игроком которого пиарили на миллиард отступных, а теперь Брайтон?
ну хоть в мужской футбол поиграет
а как дошло до такого?
был игроком которого пиарили на миллиард отступных, а теперь Брайтон?
ну хоть в мужской футбол поиграет