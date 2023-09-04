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Сегодняшний матч МЛС с участием Месси посетили более 40 мировых звёзд

вчера, 09:55
Лос-АнджелесЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес1 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Интер Майами» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в матче МЛС.

Сегодняшнюю игру посетили более 40 мировых звёзд, среди которых принц Гарри, Меган Маркл, рэпер Tyga, Джерард Батлер, Селена Гомес, Том Холланд, Тоби Магуайр, Леброн Джеймс, Мэджик Джонсон, Леонардо Ди Каприо и другие.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:17
В МЛС даже верблюдов водят на матчи с Месси? Наверное что бы трибуны заполнить?
Mixa_69
Mixa_69 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 20:56
Там верблюды тоже артисты ты что не,В курсе их даже нырять учат Арабы.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 20:19
как они в СА вообще играют? там же сейчас температура днем под 45 градусов
амурец
амурец
вчера в 15:09
Артисты пришли смотреть на артиста
arsenVS
arsenVS ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:07
    Дима Глухих
    Дима Глухих
    вчера в 13:51
    ну пока нет нхл и нба,что ещё делать,на счёт бейсбола не знаю не слежу,думаю все кому интересно по разу придут посмотреть на звёзд и на этом всё
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 13:23
    Млс это шоу Лига , И победа на Чм была странной, последний турнир гнома и он выигрывает этот трофей, очень странно, вам не кажется? Как в Кино.
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:46
    Разница в стоимости клубов в Месси. Без Месси стоимость одинаковая. Разница между самой дорогой командой и самой дешевой командой МЛС 90 - 28 = 62 млн. А теперь посмотри на СА. Аль-Наср 260 млн, Мекка 12 млн. Разница 248 млн.

    Месси играет в чемпионате, где уровень всех команд примерно одинаковый. А Роналду, где 4 клуба имеют существенное превосходство над другими
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:40
    Месси, Бускетс, Альба возрастные игроки. Чего не скажешь про Мане, Отавио, Брозовича и других.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ kow13 (раскрыть)
    вчера в 12:08
    Я уже писал в другой ветке, Месси играет в клубе МЛС, который стоит в 1.5 раза больше второго по стоимости клуба - раз. Два - пришёл не только он, пришли шесть игроков, в том числе один из лучших опорников XXI века, не один из лучших, но тоже хороший Хорди Альба, и ещё три игрока за рекордную в сезоне сумму)
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 12:07
    Я бы тоже посетил бы, да " БЫ " - мешает. Никто Не приглашал, Нет визы , да и билеты на самолёт Дорогие..
    kow13
    kow13 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 11:59, ред.
    1. Начнем по порядке - МЛС и СА уровень примерно равный? Это просто дико смешно. Уровень лиги в СА - примерно равен уровню середняков/аутсайдеров 2 лиги РФ - это просто двор. Нулевой. КР7 играет в одном из лучших команда СА, на фоне других команд СА конечно, как гранд.
    2. Роналду даже не является лучшим по игре в своей команде. Объективно и точно. Тот же Талиска сильнее. Роналду явно думал потешить свое эго на уровне нулевого колхоза, а оказалось что даже там он явно не топ.
    3. Уровень лиги МЛС намного выше уровня лиги СА. МЛС - это примерно ФНЛ. Не говорю, что супер топ лига, но на фоне лиги верблюдов - она намного сильнее.
    4. Месси перешел в одну из самых слабеньких команд МЛС. Его показатели весьма неплохи. Но должен отметить, что пришел он тоже не один, и в целом приход нескольких качественных ветеранов и является причиной явного улучшения результатов команды, для любителей рассказывать сказки про то, что это все "кино" - стоит глянуть игру, Майами победы добывает с серьезным трудом.
    Я бы посмотрел на игру нарцисса в аутсайдере СА. Было бы нечто с 1-2 гола за сезон.
    5. Самое главное - Месси пришел играть в удовольствие, не заморачиваясь на рекордах и прочим и это видно. Роналду же психует постоянно, так как явно зафейлился, ожидая забивать по 50+ голов за сезон, ради статы и своего эго, оказалось же, что он уже и не тянет слабый уровень любительского футбола в СА в одной из сильнейших команд СА
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 11:58
    Ну, Авейру тоже "Голливуд" скоро ждёт.. В Таджикистане.. Джорджина оценит.. Хе..
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 11:39
    В Аравии наверное тоже есть знаменитые верблюди)))
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    вчера в 11:33, ред.
    потому что Америка это про зарабатывание денег, и МЛС это не про спорт, а про деньги, поэтому задействована куча всего, чтобы привлечь интерес к МЛС и соответственно увеличить доходы МЛС. не удивлюсь, если там такой же театр как и в их американском рестлинге. Специально дали дно-команде что-то там выиграть с Месси, чтобы весь мир стал следить за ним и МЛС. Роналду ничего не выигрывает в СА и всем пофиг что там с ним и той лигой, а здесь прям как в фильме, пришел Месси и команда выиграла кубок какой-то.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:25
    Худшая команда с лучшим игроком мира по мнению многих и одним из лучших опорников мира по мнению многих)) Ахаха)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:21
    Кстати, эта самая ЛЧ Конкакаф хорошо показывает уровень футбола в США - за 15 лет 14 раз её выиграли мексиканские клубы)
    112910415
    112910415
    вчера в 11:21
    актуально, модно и т.д
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 11:19
    Я не фанат Роналду (нынешнего), вообще не слежу за нам уже и его успехи в СА переоценивать не собираюсь, просто смешной этот хайп, сотни раз ещё с 70-х известные звёзды приезжали в США доигрывать и колотить там мячи на отдыхе за большую зарплату, и только Месси, судя по всему, приехал в полулюбительский чемпионат и доказал, что он всё ещё топ)
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 11:17
    Ибрагимович играл за топовую команду МЛС. Набил статистику, но не выиграл ни одного трофея, также как Роналду в СА. А Месси пришел в худшую команду МЛС и выиграл трофей, пробился в плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ и финал Кубка США.
    Elliada
    Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 11:15
    Фанат Роналду признал, что Месси заработает больше Роналду. Неожиданно. Для других это и так было известно.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 11:10
    Про это я тоже писал не раз, у него личный контракт с Apple+ и личный контракт с Adidas, оба не про фиксированные суммы, а про проценты с продаж, по которым по оценкам он может заработать больше миллиарда за пару лет) Так что контракт с собственно ФК у него чисто формальный. Впрочем, умные люди и так всё понимают)
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 11:01
    Еще смешнее разговоры о том, что Месси, дескать, не повелся на деньги и выбрал США чисто из-за более комфортных условий проживания. Это при том, что суммарно в Штатах он заработает больше, чем мог бы у саудитов.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 10:37
    А вообще смешно, уровень МЛС и СА примерно равный, те, кто знают структуру МЛС, в курсе, что там только несколько игроков могут быть выведены за пределы потолка зарплат (которые, кстати (кроме выведенных), платят не клубы, а сама лига), а большинство игроков в клубах сидят на зарплатах 400к в год и меньше и класс у них соответствующий)) Но Рон просто спокойно играет в СА, а любой гол Месси против американских любителей обсасывается со всех сторон)

    Если кто не помнит, переломанный Ибрагимович после двух лет лазарета в Европе переехал в пенсионном возрасте в МЛС и там пешком больше чем по голу за игру колотил))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 10:33
    Жалкую чету букингемских стукачей (или, скорее, фантазёров) можно уже вычёркивать из звёзд, Spotify на днях разорвал с ними контракт и назвал мошенниками, они не просто попытались сделать сотни миллионов на намёках о том, что королевская семья - расисты и рассказах о том, где принц Гарри потерял девственность, но им даже лень было это делать самим, и Spotify обвинил Меган в том, что за них всё делали нанятые люди.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 10:32
    Ну прям полный "ЗВЕЗДЕЦ"
    протон
    протон
    вчера в 10:17
    Очередной топовый матч от Месси, настоящий конструктор игры.
    «Команда растёт»
    «Мы продолжаем расти»
    «Нам повезло выиграть»
    Говорит человек, который выиграл все на свете, вот что значит скромность-она к любому человеку заставляет относиться с ещё большим уважением!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 10:10
    Для них это просто светское мероприятие.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:09
    Звезды пришли посмотреть как играет звезда....
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 10:09
    Нам все время агрессивно навязывают гнома...
    Прямо, как новый фильм Угрюм-река и Пересильд.
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