Сегодняшний матч МЛС с участием Месси посетили более 40 мировых звёзд

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вчера, 09:55

«Интер Майами» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в матче МЛС .

Сегодняшнюю игру посетили более 40 мировых звёзд, среди которых принц Гарри, Меган Маркл, рэпер Tyga, Джерард Батлер, Селена Гомес, Том Холланд, Тоби Магуайр, Леброн Джеймс, Мэджик Джонсон, Леонардо Ди Каприо и другие.