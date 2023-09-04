Сегодняшний матч МЛС с участием Месси посетили более 40 мировых звёзд

«Интер Майами» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в матче МЛС.
Сегодняшнюю игру посетили более 40 мировых звёзд, среди которых принц Гарри, Меган Маркл, рэпер Tyga, Джерард Батлер, Селена Гомес, Том Холланд, Тоби Магуайр, Леброн Джеймс, Мэджик Джонсон, Леонардо Ди Каприо и другие.
Если кто не помнит, переломанный Ибрагимович после двух лет лазарета в Европе переехал в пенсионном возрасте в МЛС и там пешком больше чем по голу за игру колотил))
Если кто не помнит, переломанный Ибрагимович после двух лет лазарета в Европе переехал в пенсионном возрасте в МЛС и там пешком больше чем по голу за игру колотил))
2. Роналду даже не является лучшим по игре в своей команде. Объективно и точно. Тот же Талиска сильнее. Роналду явно думал потешить свое эго на уровне нулевого колхоза, а оказалось что даже там он явно не топ.
3. Уровень лиги МЛС намного выше уровня лиги СА. МЛС - это примерно ФНЛ. Не говорю, что супер топ лига, но на фоне лиги верблюдов - она намного сильнее.
4. Месси перешел в одну из самых слабеньких команд МЛС. Его показатели весьма неплохи. Но должен отметить, что пришел он тоже не один, и в целом приход нескольких качественных ветеранов и является причиной явного улучшения результатов команды, для любителей рассказывать сказки про то, что это все "кино" - стоит глянуть игру, Майами победы добывает с серьезным трудом.
Я бы посмотрел на игру нарцисса в аутсайдере СА. Было бы нечто с 1-2 гола за сезон.
5. Самое главное - Месси пришел играть в удовольствие, не заморачиваясь на рекордах и прочим и это видно. Роналду же психует постоянно, так как явно зафейлился, ожидая забивать по 50+ голов за сезон, ради статы и своего эго, оказалось же, что он уже и не тянет слабый уровень любительского футбола в СА в одной из сильнейших команд СА
2. Роналду даже не является лучшим по игре в своей команде. Объективно и точно. Тот же Талиска сильнее. Роналду явно думал потешить свое эго на уровне нулевого колхоза, а оказалось что даже там он явно не топ.
3. Уровень лиги МЛС намного выше уровня лиги СА. МЛС - это примерно ФНЛ. Не говорю, что супер топ лига, но на фоне лиги верблюдов - она намного сильнее.
4. Месси перешел в одну из самых слабеньких команд МЛС. Его показатели весьма неплохи. Но должен отметить, что пришел он тоже не один, и в целом приход нескольких качественных ветеранов и является причиной явного улучшения результатов команды, для любителей рассказывать сказки про то, что это все "кино" - стоит глянуть игру, Майами победы добывает с серьезным трудом.
Я бы посмотрел на игру нарцисса в аутсайдере СА. Было бы нечто с 1-2 гола за сезон.
5. Самое главное - Месси пришел играть в удовольствие, не заморачиваясь на рекордах и прочим и это видно. Роналду же психует постоянно, так как явно зафейлился, ожидая забивать по 50+ голов за сезон, ради статы и своего эго, оказалось же, что он уже и не тянет слабый уровень любительского футбола в СА в одной из сильнейших команд СА