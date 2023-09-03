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Почеттино: «Это „Челси“. Здесь нужно побеждать в каждом матче»

вчера, 10:38
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино после поражения в матче с «Ноттингем Форест» (0:1) отреагировал на свист фанатов «синих».

Можно понять болельщиков, привыкших к результатам, которые были раньше. Они хотят видеть хороший футбол и победу. Нашу игру нельзя назвать великолепной, н мне кажется, что выступление не было плохим. Если бы мы забили в дебюте встречи, а у нас было два явных момента, счет мог стать 2:0, то, возможно, поединок завершился бы иначе.

Фанаты хотят побед. Мы должны подарить им эту радость, нужно продолжать упорно трудиться. Я осознаю, что это «Челси». Здесь нужно побеждать в каждом матче.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:05
Вот именно, нужно делать то, о чем говоришь, а не говорить, что нужно делать
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:37
Челси это теперь середняк, без классного напа 5 место для них будет успехом
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:29
Надо стараться выигрывать матчи и забивать голы прямо в ворота.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:22, ред.
Это вам в ПСЖ...в каждом матче...
А тут сударь конкуренция...однако...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:21
Я вообще не понимаю, зачем Челси наняли этого физрука
Mekail
Mekail
вчера в 10:59
Ну что сказать... сложно будет Мауриссио. Нет качественных исполнителей. И наверняка долго у руля он не проделжится.
3ton
3ton
вчера в 10:52
Отмазки среднего тренера😁
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