Почеттино: «Это „Челси“. Здесь нужно побеждать в каждом матче»

Главный тренер «Челси» после поражения в матче с «Ноттингем Форест» (0:1) отреагировал на свист фанатов «синих».

Можно понять болельщиков, привыкших к результатам, которые были раньше. Они хотят видеть хороший футбол и победу. Нашу игру нельзя назвать великолепной, н мне кажется, что выступление не было плохим. Если бы мы забили в дебюте встречи, а у нас было два явных момента, счет мог стать 2:0, то, возможно, поединок завершился бы иначе.

Фанаты хотят побед. Мы должны подарить им эту радость, нужно продолжать упорно трудиться. Я осознаю, что это «Челси». Здесь нужно побеждать в каждом матче.