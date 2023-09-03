Матч ЦСКА — «Зенит» посетят более 20 000 зрителей

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, какое количество зрителей посетит матч 7-го тура РПЛ против «Зенита».
Ажиотаж очень серьезный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что-то найти — мы открыли еще один сектор для продажи. Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Всех очень ждем и просим приезжать заранее — будет крутой matchday до самой игры.
Верного, преданного болельщика, который любит клуб сердцем ничто не остановит, тем более этот "фан айди" не такая уж проблема оформить для законопослушных людей.
Получается те кто сам себя называет фанатом использует футбол чисто в своих личных меркантильных целях.
Верного, преданного болельщика, который любит клуб сердцем ничто не остановит, тем более этот "фан айди" не такая уж проблема оформить для законопослушных людей.
Получается те кто сам себя называет фанатом использует футбол чисто в своих личных меркантильных целях.
Со временем конечно и полностью заполняться будет, но хочется спросить у "верных и преданных" фанатов клуба, сколько вы ещё будете кидать клуб ради своих меркантильных целей?
Футболистам нужна поддержка на трибунах, а не знать, что они кидают клуб ради себя любимых.
Со временем конечно и полностью заполняться будет, но хочется спросить у "верных и преданных" фанатов клуба, сколько вы ещё будете кидать клуб ради своих меркантильных целей?
Футболистам нужна поддержка на трибунах, а не знать, что они кидают клуб ради себя любимых.
Дожились !((
Дожились !((