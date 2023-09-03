Матч ЦСКА — «Зенит» посетят более 20 000 зрителей

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, какое количество зрителей посетит матч 7-го тура РПЛ против «Зенита».

Ажиотаж очень серьезный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что-то найти — мы открыли еще один сектор для продажи. Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Всех очень ждем и просим приезжать заранее — будет крутой matchday до самой игры.