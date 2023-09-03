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Матч ЦСКА — «Зенит» посетят более 20 000 зрителей

сегодня, 00:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17:30 Не начался

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, какое количество зрителей посетит матч 7-го тура РПЛ против «Зенита».

Ажиотаж очень серьезный. Проданы все билеты на центральные сектора, но в день матча можно будет что-то найти — мы открыли еще один сектор для продажи. Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Всех очень ждем и просим приезжать заранее — будет крутой matchday до самой игры.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:10, ред.
Я не согласен с твоим понятием преданности клубу. Когда тебе постоянно затягивают галстук на шее, это не очень приятно. Некоторые готовы терпеть, а некоторые нет. И какие здесь меркантильные интересы могут быть?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:20
Это замечательно, что народ пошёл на футбол...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:42
О...сюрпризы это отлично....
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:15
И услышать при этом оглушительный свист. Там еще кое что готовится....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:10, ред.
Рад видеть столько поклонников...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Vladimir808 (раскрыть)
сегодня в 06:13
фан айди это тест, проверка на верность клубам.
Верного, преданного болельщика, который любит клуб сердцем ничто не остановит, тем более этот "фан айди" не такая уж проблема оформить для законопослушных людей.
Получается те кто сам себя называет фанатом использует футбол чисто в своих личных меркантильных целях.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 06:09, ред.
    Vladimir808
    Vladimir808
    сегодня в 03:47
    А если бы не было пресловутого фан айди, зрителей было бы за 30 тысяч…
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:46
    Радуемся 20000 зрителей на матче и называем это событие, - Ажиотажем !(
    Дожились !((
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