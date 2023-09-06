Роналду: «Фанат Криштиану Роналду не обязан ненавидеть Месси»

Нападающий клуба «Аль-Наср» высказался о своем противостоянии с футболистом команды «Интер Майами» .

Те, кто любят Месси, ненавидят Роналду, а те, кто любят Роналду, ненавидят Месси? Я не отношусь к этому так, соперничество завершено. Было интересно, болельщикам нравилось.

Фанат Криштиану Роналду не обязан ненавидеть Месси. Оба очень сильны, оба изменили историю футбола. Весь мир нас уважает, и это главное. Он идет своим путем, я – своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел.

Дело в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не считаю, что это противостояние. Я уже говорил, что мы 15 лет делили сцену и в итоге стали не приятелями, но коллегами, мы уважаем друг друга.