Роналду: «Фанат Криштиану Роналду не обязан ненавидеть Месси»

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о своем противостоянии с футболистом команды «Интер Майами» Лионелем Месси.
Те, кто любят Месси, ненавидят Роналду, а те, кто любят Роналду, ненавидят Месси? Я не отношусь к этому так, соперничество завершено. Было интересно, болельщикам нравилось.
Фанат Криштиану Роналду не обязан ненавидеть Месси. Оба очень сильны, оба изменили историю футбола. Весь мир нас уважает, и это главное. Он идет своим путем, я – своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел.
Дело в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не считаю, что это противостояние. Я уже говорил, что мы 15 лет делили сцену и в итоге стали не приятелями, но коллегами, мы уважаем друг друга.
Помимо этого, Роналду не стал уточнять, планирует ли он сыграть на чемпионате мира 2026.
Самое забавное, что для Роналду это было соперничество, а Месси не соревновался с Роналду.
Самое забавное, что для Роналду это было соперничество, а Месси не соревновался с Роналду.
Месси даже и половину не вытаскивал важные матчи, по сравнению с Роналду.
Месси даже и половину не вытаскивал важные матчи, по сравнению с Роналду.