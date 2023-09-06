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Роналду: «Фанат Криштиану Роналду не обязан ненавидеть Месси»

вчера, 21:36

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду высказался о своем противостоянии с футболистом команды «Интер Майами» Лионелем Месси.

Те, кто любят Месси, ненавидят Роналду, а те, кто любят Роналду, ненавидят Месси? Я не отношусь к этому так, соперничество завершено. Было интересно, болельщикам нравилось.

Фанат Криштиану Роналду не обязан ненавидеть Месси. Оба очень сильны, оба изменили историю футбола. Весь мир нас уважает, и это главное. Он идет своим путем, я – своим. У него все хорошо, судя по тому, что я видел.

Дело в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не считаю, что это противостояние. Я уже говорил, что мы 15 лет делили сцену и в итоге стали не приятелями, но коллегами, мы уважаем друг друга.

Помимо этого, Роналду не стал уточнять, планирует ли он сыграть на чемпионате мира 2026.

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Все комментарии
Bobon
Bobon ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 14:24
Роналду действительно тащит сборную, только вниз. Раньше да, он помогал сборной, но на чм стало все ясно. Месси сплотил команду вокруг себя, многие открыто говорили, что играют больше за Месси, чем за сборную. А Рон пытался отобрать гол у своего партнера по команде. Кто пойдет за таким лидером? Если Португалия действительно хочет чего-то добиться, то про Рона в сборной нужно забыть. Там и так есть кому играть
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:42
А что Месси должен за всех аутсайдеров поиграть, чтобы кому-то что-то доказать? Он уже в 36 лет перешел в один аутсайдер и выиграл трофей, пробился в плей-офф ЛЧ КОНКАКАФ и в финал Кубка США. Роналду никогда такого вызова не имел. Играл в МЮ Фергюсона, который без Роналду вывел МЮ в финал ЛЧ и каждый год выигрывал АПЛ. Реал до Роналду был самым титулованным клубом ЛЧ и выиграле еще раз после его ухода. Ювентус 7 раз подряд выигрывал Серию А до прихода Роналду. Как видишь, он всё время прыгал в комфортные клубы, где титулы были по умолчанию. А какой была Барселона до Месси и какой стала после?
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:57
Разве кто-то оспаривает то, что у Месси трофеев больше? Как вы думаете, если бы Месси сейчас играл в Балтике или Факеле, то он смог бы сделать чемпионом России один из этих клубов? Ответ очевиден, что НЕТ! Вот и всё что нужно знать о квалификации МЛС.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:44
Если соперничество было, то победителем вышел Месси. У Лео больше трофеев, больше ЗМ, ЗБ. Даже голов забил в Европе больше Роналду 704 на 701. По голевым даже сравнивать не стану. Там перевес существенный. И при этом всем, Месси сыграл намного меньше матчей и пенальти забил на порядок меньше.

Что касается "игрок одной команды", напоминаю, что Пеле и Герд Мюллер играли большую часть карьеры за один клуб. И что с этого? Месси играл в Ла Лиге, сильнейшей лиге планеты, а Роналду кочевал по топ клубам, которые и без него всего добивались. Вот когда Роналду перейдет в аутсайдер и с ними выиграет трофей, как Месси в Майами, тогда поговорим.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:32
Соперничество между ними было, но оно было когда оба играли в топ лигах. А о коком соперничестве можно говорить сейчас? Так что Рон в этом прав. Если бы Месси не соревновался с Роном, то он бы попробовал, как Рон, свои силы и в других лигах. Но Месси набивал свою статистику ТОЛЬКО в ОДНОМ клубе и по факту так и остался игроком ОДНОЙ команды в отличии от Рона.
Elliada
Elliada ответ Agamaga........... (раскрыть)
сегодня в 09:50
Наверное, говорили бы, что Роналду старше или у него команда слабее, чем у Месси. В общем, оправдание нашли бы. В частности, глупое оправдание. К примеру, Шишанутый уверен, что сборная Португалия наравне с Норвегией или Польшей, а Роналду тащит слабую сборную. При этом умалчивает, что состав Португалии оценивается в 1 млрд.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:38
Если бы не слова про Палестину, то интересно какая бы причина была у них?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:15
Роналду всё время соревновался с Месси. Месси не соревновался с Роналду. Всё.
протон
протон
сегодня в 08:09
    Elliada
    Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 08:07
    Какая Палестина??? Пару слов о поддержке сказал и что теперь он ярый борец за Палестину? Хватит придумывать оправдания. Вечно второй на то второй, потому что слабее первого.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:04
    всё проходит, всё
    Икарус
    Икарус ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 02:53
    Их карьеры-яркие иллюстрации к тому, почему правильно дружить с нужными людьми.Пока Рон бы за Палестину, Месси обивал Стену Плача. Вот вся и разница.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 01:53
    Лицемер. Каждое слово у него пропитано ядом. Если вдруг Месси не возьмёт ЗМ он танцевать будет неделю и рот ему будет не закрыть. Но этого не будет, потому-что Гений возьмёт ЗМ мяч, а кто-то будет плякать тихо в сторонке и гладить себя успокаивая:
    "Тихо Роничка не плач. Не утонет в речке мяч".
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    Я и не скрываю что я фанат роналду я болею за мю и реал с 2002-2003 года. Но в первую очередь я фанат футбола. И я как минимум стараюсь объективно комментировать про про барселону про мансити про зенит и Спартак.

    И еще Никогда не смогу оскорбить месси из за того что я за него не болею в отличие от многих болельщиков роналду
    Capral
    Capral ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    Приветище Ваня, Дружище Дорогой!!!
    Конечно, сразу не забудут и еще, какое-то время будут вспоминать, но, той назойливой темы их противостояния- наверняка не будет, а это главное. Нам всем, живущим и видящим это великое соперничество- сказочно повезло, мы- счастливые люди!!!
    de1-pier0
    de1-pier0 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    Статистику смоотри внимательно, те годы реал оборонялся 65,70% игрового времени, португалец не получал мяч,и нервничал,не смог смотреть что творил Месси, и на судью,итог удаление. Надо было как-то отличиться,вот и отличился.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ de1-pier0 (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    Там судья душил Реал. И проскочить между 2-3 игроками это не весь Реал обыграл. А где был Месси, когда Роналду выносил Барселону на Камп Ноу, но судья Бенгоэчеа решил удалить Роналду, вместо того, чтоб поставить пенальти?!
    stanichnik
    stanichnik ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:57
    Доброго Здоровья Capral!
    И Лео и Криштиану за свою еще не закончившуюся карьеру оставили настолько яркий след в современном футболе, что нескоро еще свидетели их игры предадут их забвению.и их достижения еще долго будут служить ориентиром для футболистов. И уверен,многие,в том числе и я,будут говорить, мне повезло я видел игру Месси и Роналду. Болейте за своих,а не против чужих!
    de1-pier0
    de1-pier0 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 23:52
    А полуфинал лиги чемпионов 2011 когда Месси забил два реалу,где был твой роналду?Хотя Барселона о атаковала целых 4 тайма,Моур поставил 2 автобуса и 4 маршрутки,и здесь Месси умудрился забить дважды,второй гол это шедевр. Обыграл весь реал кричал комментатор.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ de1-pier0 (раскрыть)
    вчера в 23:46, ред.
    Руни? Ты шутишь? Роналду в Манчестер Юнайтед играл в роли полузащитника, и всё равно становился лучшим бомбардиром сильнейшей национальной Лиги. В финал то МЮ вышел, но им как раз таки не хватило Роналду.
    Месси даже и половину не вытаскивал важные матчи, по сравнению с Роналду.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:44, ред.
    Похоже фанаты гнома за него больше соревнуются с Роналду чем он сам)...
    Дима Глухих
    Дима Глухих
    вчера в 23:40
    затянули с футболом,помню зидан в 34 ушёл,потом футбол смотреть не хотелось,а этих двоих метлой не выгонишь,как бельмо оба
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:37
    Просто надо уважать соперников и все будет ОК!!!
    de1-pier0
    de1-pier0 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 23:31
    В Манчестере?Руни, не хуже был,и без него МЮ попал в финал лиги чемпионов 2011,и там эту команду оставил Месси,когда на поле Месси, тактики нет у соперника, когда проигрывали 0-3,это считалось повезло. Месси не охраняет штрафную площадь, созидатель и бомбардир,сколько мячей Мессзабил именно сам,ну половина мячей. Роналду сколько забил,штук 10..остальное всё партнёры, это же видят многие.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 23:30
    Какую сцену и с кем ты делил?. 😄.. Ты "осветитель" на этой сцене, Месси - режиссёр и мотор команды.. Пустая болтовня и эгоизм продолжаются .. Как я и говорил.. Станиславский хренов.. Хе.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ de1-pier0 (раскрыть)
    вчера в 23:24
    Месси тоже обычный игрок, когда он вне системы Барселоны и без помощи ФИФА.
    Сколько раз он забивал Реалу, когда ХавИньеста завершили период карьеры в Барселоне?
    В самых важных матчах пропадал. Даже в Лиге фермеров он не был лучшим. Роналду был лучшим в Спортинге, потом в Манчестер Юнайтед, потом в Реале, потом в Ювентусе, потом в Аль-Насре, и всегда в сборной Португалии.
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА-06 (раскрыть)
    вчера в 23:12
    А есть такие, как ты, "нейтральные", которые мнят себя выше фанатов Месси и Роналду, но на самом деле тайные фанаты Роналду.
    Elliada
    Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
    вчера в 23:05
      Capral
      Capral
      вчера в 22:54
      С нетерпением жду, когда оба закончат с футболом и о них перестанут вспоминать.
      ЦСКА-06
      ЦСКА-06
      вчера в 22:50
      Не нужно принижать достоинство соперника чтобы возвысить своего кумира. Но это не обьяснишь некоторым. Ниже коменты фанатов рона и месси которые опять несут отсебятину
      Гость
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