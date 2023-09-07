Бывший вингер «Реала» и ПСЖ Хесе перешёл в «Коритибу»

Вингер Хесе стал игроком «Коритибы». Как сообщается в официальных соцсетях бразильского клуба, с футболистом подписан предварительный контракт.
Последним клубом испанца была «Сампдория», за которую он выступал с февраля.
Хесе в 14 лет попал в академию «Реала», выступал за молодёжные команды этого клуба разных возрастов. За основной состав «сливочных» он провёл в общей сложности 94 матча, забив 18 мячей. Вместе с мадридцами дважды выиграл Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16).
В августе 2016 года перебрался в ПСЖ. Также он играл за «Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис», лиссабонский «Спортинг» и «Анкарагюджю».
Многообещающий был игрок, как и многие мадридисты
Раньше из Реала уходить надо было
Многообещающий был игрок, как и многие мадридисты
Раньше из Реала уходить надо было