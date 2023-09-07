Бывший вингер «Реала» и ПСЖ Хесе перешёл в «Коритибу»

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вчера, 08:29

Вингер стал игроком «Коритибы». Как сообщается в официальных соцсетях бразильского клуба, с футболистом подписан предварительный контракт.

Последним клубом испанца была «Сампдория», за которую он выступал с февраля.

Хесе в 14 лет попал в академию «Реала», выступал за молодёжные команды этого клуба разных возрастов. За основной состав «сливочных» он провёл в общей сложности 94 матча, забив 18 мячей. Вместе с мадридцами дважды выиграл Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16).