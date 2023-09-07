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Бывший вингер «Реала» и ПСЖ Хесе перешёл в «Коритибу»

вчера, 08:29

Вингер Хесе стал игроком «Коритибы». Как сообщается в официальных соцсетях бразильского клуба, с футболистом подписан предварительный контракт.

Последним клубом испанца была «Сампдория», за которую он выступал с февраля.

Хесе в 14 лет попал в академию «Реала», выступал за молодёжные команды этого клуба разных возрастов. За основной состав «сливочных» он провёл в общей сложности 94 матча, забив 18 мячей. Вместе с мадридцами дважды выиграл Лигу чемпионов (2013/14, 2015/16).

В августе 2016 года перебрался в ПСЖ. Также он играл за «Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис», лиссабонский «Спортинг» и «Анкарагюджю».

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:38
Так и погас в Мадриде, не разгоревшись. Нужно было после Реала идти в более скромный клуб, чтобы закрепиться в основе и прогрессировать. А он выбрал парижский топ и бабки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:27
Странно, а почему не к Саудитам?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:43
Решил теперь не за деньги, а для удовольствия поиграть.
kazakoff
kazakoff
вчера в 08:38
Много где побыл, пора в Бразилию
Многообещающий был игрок, как и многие мадридисты
Раньше из Реала уходить надо было
Гость
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