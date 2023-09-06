Десять самых дорогих трансферов лета. Многие новички могут не заиграть

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вчера, 23:44

Семь трансферов связаны с клубами АПЛ .

10. Доминик Собослаи («Лейпциг» — «Ливерпуль», 70 млн евро)

Хороший полузащитник с широким диапазоном действий. Немного специфический персонаж, ведь у Доминика непростой характер. Но если ему понравится в «Ливерпуле», то «красные» получат сильного атакующего хавбека. Дебют получился неплохим. В день разгрома «Астон Виллы» 3:0 новичок забил гол, создавал моменты и был активным. Не стоит забывать, что ему лишь 22 года, хотя дерзкая манера игры заставляет поверить, будто Собослаи старше.

9. Расмус Хёйлунд («Аталанта» — МЮ , 75 млн евро)

В МЮ соскучились по профильному центральному форварду. После 23 минут датчанина на поле в проигранном матче против «Арсенала» задарили Расмуса комплиментами. Проблемы со спиной помешали новичку дебютировать раньше. Но поскольку у МЮ немало трудностей с атакующими футболистами, то поднимут на трон любого, кто подарит парочку голов. Антони, судя по отлучению от сборной Бразилии и заявлению МЮ , может потерять место в основе. Не успели забыть печальную историю Гринвуда, а тут новый случай домашних разборок. Хёйлунд в 20 лет, надеемся, будет думать о футболе. Толковый парень, но надо превратиться в чистую «девятку», чтобы помочь Маунту, Фернандешу и Рэшфорду.

8. Кай Хаверц («Челси» — «Арсенал», 75 млн евро)

Современный мир АПЛ готов уничтожить любого дорогого новичка, который неудачно стартовал в новой команде. Хаверца эта участь не миновала, ему готовят прозвище Агент 007, если сыграет в семи матчах без голов и ассистов. Артета взял человека, который не очень подходит «Арсеналу». Просился классический центральный нападающий, который подчеркнул бы достоинство окружения, Мартинелли, Сака и Эдегора. Тренер Микель решил выделиться, интегрировав в схемы Хаверца, который не форвард, поэтому мажет из хороших позиций. Посмотрим, что получится. Дебют у немца сложный.

7. Неймар ( ПСЖ – «Аль-Хиляль, 90 млн евро)

О новичках чемпионата Саудовской Аравии предлагаем высказываться или хорошо, или не говорить ничего. Неймар выбрал деньги, будет сказочно богатым. Половину времени в новой стране проведет в своей комнате, играя в покер, ведь без травм не обойдется. В 31 год Неймар выбрал роскошную жизнь. Его право. А наше право не тратить на бразильца больше времени. Наследник Пеле из него не получился.

6. Йошко Гвардиол („Лейпциг“ — „Манчестер Сити“, 90 млн евро)

Детище Рангника работает, „Лейпциг“ зарабатывает. Гвардиол самый дорогой защитник в истории футбола, отобрал звание у Магуайра. Четыре года держался рекорд бывшего капитана МЮ , а теперь у „горожан“ есть талантливый хорват. Гвардиола заполучил парня, который может закрыть две позиции, сыграть слева и в центре обороны. „Горожане“ стартовали с четырех побед, а Гвардиол вышел на поле в трех матчах. Идеально не вписался, но провальной игру Йошко тоже не назвать.

5. Рандаль Коло Муани („Айнтрахт“ — ПСЖ , 95 млн евро)

Посмотрим на Коло в деле, а пока решение отдать 95 млн евро за этого форварда кажется безумным. Вместо поисков голеадора, который впишется и станет лидером после ухода Мбаппе через год, пригласили товарища главной звезды. Президент ПСЖ говорит, что в команде никогда не было лучшей атмосферы, но можно ли ему верить? Коло Муани не Холанд и не Кейн. В Париже его ждут конкуренты, „ложная девятка“ Асенсио и португалец Рамуш.

4. Харри Кейн („Тоттенхэм“ — „Бавария“, 100 млн евро)

Первый трансфер в списке, к которому сложно придраться. Можно кивнуть на стоимость перехода немолодого футболиста, но Кейн сразу забивает в составе „Баварии“ и отдает умные передачи. Форвард давно просился на волю, пересидел в составе „Тоттенхэма“. Если у „Баварии“ получится успешный сезон с трофеями – а начали с курьеза, проиграли финал Суперкубка Германии, то сделка себя оправдает. Немцы хвастаются, что даже не пришлось брать кредиты, на счетах хватало денег на Кейна. Всем бы так.

3. Джуд Беллингем („Боруссия“ Д – „Реал“, 103 млн евро)

Беллингем идеально влился в состав „Реала“. Пока в Мадриде не знают, как правильно пишется его фамилия – в раздевалке реконструированного „Сантьяго Бернабеу“ попутали буквы, получился некий Беллимгем. Но фанаты прекрасно выучили фамилию Джуда, наслаждаются его решающими ударами. У парня фактура Зидана, но на современный лад. Ветераны „Мадрида“ удивлены, что новичок так легко влился в коллектив, хотя почти не говорит на испанском языке. За Беллингема сейчас даже фанаты Тейлор Свифт. Бальде из „Барселоны“ сказал, что ему не нравятся песни знаменитой певицы. В качестве мести её фанаты бросились голосовать за Беллингема в опросе премии „Golden Boy“.

2. Мойсес Кайседо („Брайтон“ — „Челси“, 116 млн евро)

С бонусами будет самый дорогой трансфер лета. „Челси“ отдаст примерно 133 млн евро. Но бонусы еще надо заработать. С учетом, как играет „Челси“ прямо сейчас, и как смотрится сам Мойсес, трансфер рискует оказаться неудачным. Сам по себе футболист замечательный. У 21-летнего эквадорца могло быть большое будущее в команде, где заиграли в разные годы Макелеле, Эссьен и Канте. Вот только Почеттино не тренер, который добивается грандиозных успехов, а „Челси“ собрал новую команду за три трансферных окна. Кайседо желаем удачи, она ему понадобится.

1. Деклан Райс („Вест Хэм“ — „Арсенал“, 116.5 млн евро)