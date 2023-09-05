От них необходимо избавиться. Трансферную кампанию МЮ нельзя оценить на «5»

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сегодня, 14:59

Санчо конфликтует с тренером, Марсьяль и Магуайр сдали.

11-е место «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и содержание игры на старте заставляет поволноваться. Вроде, манкунианцы и провели грамотную трансферную кампанию этим летом – тогда в чём проблема? Одна из причин – коллектив не успел полностью избавиться от балласта. Размышляем, кого в межсезонье стоило выставить на продажу.

Повторение начала предыдущего сезона

Сразу стоит оговорить – на первых порах кондиции МЮ далеки от оптимальных. При тен Хаге слабо вкатываться в чемпионат – традиция. Когда голландский менеджер только пришел в английский гранд, «манкунианцы» в первых турах Премьер-лиги уступили «Брайтону» и «Брентфорду». Тогда же шли разговоры, что Криштиану Роналду – инородный элемент в перестраивающейся структуре, а оставлять опорную зону на одного Эриксена опасно. Уже в середине осени «Ман Сити» не заметит давления «Юнайтед» и добудет разгромную победу в дерби – а болельщики снова заговорят, что «красным дьяволам» рано даже думать о медалях.

Сейчас ситуация похожая – 2 поражения в четырех матчах. При этом уступили подопечные тен Хага прямым конкурентам. «Тоттенхэм» вступил в перестройку, но Эндж Постекоглу стремительно завоевывает зрительские симпатии, а сами «шпоры» — вторые по итогам четырех туров. «Арсенал» не сдает позиций – серьезно усилился летом, но пока проходит стадию настройки новых функций. Пока это не сказывается на результатах – 10 очков и 5-е место.

Конечно, на этом фоне победы над кризисным «Вулверхэмптоном» и слабым «Ноттингемом» смотрятся несолидно. Но не стоит ударяться в крайности, когда впереди 34 тура.

У Санчо конфликт с тен Хагом

Молодой вингер не справляется со свалившимся грузом ожиданий – это не новость. Приобретенный за 85 млн евро Джейдон – игрок основной обоймы, но никак не стартового состава. Только пришедший в МЮ тен Хаг доверял англичанину, часто выпускал его – помешала травма, полученная в ноябре. После этого он только в феврале снова вышел на поле и играл с переменным успехом.

Но конфликт утёк в сеть недавно – и вспыхнул с огромной скоростью. Против «Хэмптона», «Тоттенхэма» и «Ноттингема» Джейдон появлялся на 20-30 минут, а на игру с «Арсеналом» и вовсе не попал в заявку. Вполне ожидаемо после поражения наставнику «красных дьяволов» задали вопрос о вингере – специалист ответил так:

Мы не выбрали его на основании его результатов на тренировках. В «Манчестер Юнайтед» нужно каждый день показывать уровень. В атаке есть варианты, поэтому в этой игре его не выбрали.

Инсайды дополняли картину – сообщалось, что весь штаб МЮ недоволен тренировочным процессом Санчо, напряжение держится 2-3 недели. При этом тен Хаг хочет отдачи, поскольку всегда помогал игроку в трудные времена в предыдущем сезоне. Сам футболист считает, что есть иная причина – на ту же реплику тренера он быстро отреагировал в соцсетях:

Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо показывал себя на тренировках на этой неделе. Считаю, что есть и другие причины в этом деле, в которые я не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо!

И летом появлялись сообщения, что вингер может сменить клубную прописку – тен Хаг включал его в список игроков, от которых следует избавиться, «Юнайтед» выставили ценник в 45 млн евро, но помимо «Боруссии» претендентов на вингера не нашлось.

Марсьяль – не уровень старта

Прогресс и спады французского форварда после его перехода в «Юнайтед» наслаивались на развитие карьеры Маркуса Рэшфорда – они одновременно выдали лучшие показатели в кампании-2019/20, а затем ушли в тень. Только англичанин после серьезной травмы вновь начал прогрессировать и стал лидером МЮ тен Хага, а Антони затерялся. Сейчас кажется, что вернуть былую форму уже не удастся – а в мае сообщалось, что на нападающего не рассчитывают.

И это при том, что речь об исполнителе на дефицитной для «манкунианцев» позиции – других чистокровных форвардов у коллектива не было (Вегхорст точно не тянет на топ-завершителя). В новом сезоне АПЛ Марсьяль трижды появлялся на поле, в старте выходил против «Ноттингема» и «Арсенала». Но позиции француза всё слабее и слабее. Из лазарета возвращается перспективный нападающий Расмус Хёйлунд, плюс есть запасной план – Рэшфорд на острие (тогда слева выходят Гарначо или Санчо).

Магуайр – без капитанской нашивки и на скамейке

Уже не тянет на претендента в сборную Англии – да и на стартовую обойму «красных дьяволов» тоже. Гарри слишком медлителен для современного центрального защитника, а в купе с любовью к агрессивной манере игры это дает гремучую смесь. Ответственность за весенний вылет из Лиги Европы – на нём и на Давиде Де Хеа. Только испанца в команде уже нет – а вот англичанина почему-то до сих пор считают важной частью МЮ .