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Олимпийская сборная Бразилии застала землетрясение в Марокко

вчера, 17:24

Олимпийская сборная Бразилии была в Марокко во время землетрясения, которое произошло в африканской стране.

Национальная команда в данный момент находится в городе Фес, где в понедельник должна была сыграть второй товарищеский матч с марокканцами.

Игрокам и техническому персоналу пришлось покинуть свои номера в отеле, где они остановились. Как сообщили в Бразильской конфедерации футбола, их отвели в бассейн, где они пробыли более часа. Никто из них не пострадал.

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло мощное землетрясение. По одним данным, его магнитуда составила 6,8 балла, по другим — 7,2. По последней информации, число погибших достигло 1037 человек, ещё 1024 человека пострадали.

В составе бразильской сборной находится защитник «Зенита» Роберт Ренан.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:47
Мои соболезнования родным и близким! чудовищная трагедия...
ДСА
ДСА
вчера в 17:25
Зато хоть увидели незабываемое зрелище, на всю жизнь воспоминания.
Гость
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