Олимпийская сборная Бразилии застала землетрясение в Марокко

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вчера, 17:24

Олимпийская сборная Бразилии была в Марокко во время землетрясения, которое произошло в африканской стране.

Национальная команда в данный момент находится в городе Фес, где в понедельник должна была сыграть второй товарищеский матч с марокканцами.

Игрокам и техническому персоналу пришлось покинуть свои номера в отеле, где они остановились. Как сообщили в Бразильской конфедерации футбола, их отвели в бассейн, где они пробыли более часа. Никто из них не пострадал.

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло мощное землетрясение. По одним данным, его магнитуда составила 6,8 балла, по другим — 7,2. По последней информации, число погибших достигло 1037 человек, ещё 1024 человека пострадали.

В составе бразильской сборной находится защитник «Зенита» Роберт Ренан.