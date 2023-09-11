Агент Изидора рассказал о деталях контракта с «Зенитом»

Футбольный агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего «Зенита» Вильсона Изидора, рассказал об условиях контракта игрока с клубом из Санкт-Петербурга.
У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами.
Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное. Конечно, нельзя говорить, что Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Всё так же. Но другого варианта не было.
Напомним, Изидор перешёл из «Локомотива» в «Зенит» 9 сентября. В текущем сезоне на счету 23-летнего француза 6 игр, 2 гола, голевая передача и жёлтая карточка.
Ранее Ичбиа сообщал, что Изидор хотел покинуть Россию.
Изидор хороший игрок, а для РПЛ вообще околотоп. Не разрыватель как Малком и Промес конечно же, но средний уровень игроков Зенита поднял. И что странно в этой ситуации: Локо почему-то отклоняет все предложения из Европы, но усиливает конкурента в борьбе за титул
Изидор хороший игрок, а для РПЛ вообще околотоп. Не разрыватель как Малком и Промес конечно же, но средний уровень игроков Зенита поднял. И что странно в этой ситуации: Локо почему-то отклоняет все предложения из Европы, но усиливает конкурента в борьбе за титул
Кому Дзюбу....
Кому Изидора...
Кому Дзюбу....
Кому Изидора...