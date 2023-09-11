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Агент Изидора рассказал о деталях контракта с «Зенитом»

вчера, 14:20

Футбольный агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего «Зенита» Вильсона Изидора, рассказал об условиях контракта игрока с клубом из Санкт-Петербурга.

У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами.

Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное. Конечно, нельзя говорить, что Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Всё так же. Но другого варианта не было.

Напомним, Изидор перешёл из «Локомотива» в «Зенит» 9 сентября. В текущем сезоне на счету 23-летнего француза 6 игр, 2 гола, голевая передача и жёлтая карточка.

Ранее Ичбиа сообщал, что Изидор хотел покинуть Россию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:59
Изидор хотел просто играть, но никто в Локомотиве Дзюбу на лавку не посадит, и не важно в каком состоянии Артём. Дзюба должен играть всегда. При этом статистика Изидора вполне себе, но, он плотно сидит на лавке, а ему всего 23,ему играть надо. Так что решение его вполне логично на самом деле
Изидор хороший игрок, а для РПЛ вообще околотоп. Не разрыватель как Малком и Промес конечно же, но средний уровень игроков Зенита поднял. И что странно в этой ситуации: Локо почему-то отклоняет все предложения из Европы, но усиливает конкурента в борьбе за титул
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:46
Короче поменялись....
Кому Дзюбу....
Кому Изидора...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:23
Ну наконец то правду сказал, что другого варианта не было, а клубы всё порешали без их ведома, а то тут пару дней гнали, что Изидор сам выбрал Зенит.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:40
РЖД утёрли нос Газпрому обвели их вокруг пальца
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:24
Ох, "попал" Зенит с этим Изидором. Ладно бы, если просто аренда, а вот обязательное право выкупа совсем ни к чему.
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