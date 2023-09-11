Агент Изидора рассказал о деталях контракта с «Зенитом»

Футбольный агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего «Зенита» , рассказал об условиях контракта игрока с клубом из Санкт-Петербурга.

У «Зенита» действительно обязательное право выкупа. Я не знаю, почему так. Условия обсуждались сугубо между двумя клубами.

Вильсон очень счастлив, что трансфер состоялся. Это главное. Конечно, нельзя говорить, что Санкт-Петербург безопаснее Москвы. Всё так же. Но другого варианта не было.