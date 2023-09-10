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«Барселона» предложила Де Йонгу продлить контракт

вчера, 18:39

Полузащитник Френки Де Йонг получил предложение от «Барселоны» продлить контракт с учётом финансового состояния клуба.

По данным источника, агенты футболиста не торопятся вести переговоры с «сине-гранатовыми». Они также хотят убедиться в том, что хавбек станет ключевым игроком команды в ближайшие годы. У Де Йонга есть ещё три года по действующему соглашению.

Кроме того, в процессе продление контракта с главным тренером каталонцев Хави до 2026 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:07
«Барселона» хочет, чтобы FDJ сократил ему зарплату на 50%. Все было согласовано для подписания FDJ нового контракта, но переговоры замедлились из-за последней части переговоров. Больше переговоров в ближайшее время.
Однозначный успех будет новое соглашение, Барса за пару лет сократила фонд зарплат на 300+,сейчас зарплатный фонд еле переваливает за 400. С этим сокращением от Френки, не будет дотягивать и до этих цифр. То есть достаточно будет зарабатывать 550 миллионов в год, чтоб спокойно регистрировать игроков и контракты. А учитывая, что Барса даже без ЛЧ в этом сезоне заработала в районе 700,может получиться неплохая финансовая ситуация
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:52
"продлить контракт с учётом финансового состояния клуба."
Т.е. заключить контракт со значительным понижение ЗП
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:07
Накинут баблишка и тот всё продлит!
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