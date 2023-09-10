«Барселона» предложила Де Йонгу продлить контракт

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вчера, 18:39

Полузащитник получил предложение от «Барселоны» продлить контракт с учётом финансового состояния клуба.

По данным источника, агенты футболиста не торопятся вести переговоры с «сине-гранатовыми». Они также хотят убедиться в том, что хавбек станет ключевым игроком команды в ближайшие годы. У Де Йонга есть ещё три года по действующему соглашению.

Кроме того, в процессе продление контракта с главным тренером каталонцев Хави до 2026 года.