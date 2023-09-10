«Барселона» предложила Де Йонгу продлить контракт

Полузащитник Френки Де Йонг получил предложение от «Барселоны» продлить контракт с учётом финансового состояния клуба.
По данным источника, агенты футболиста не торопятся вести переговоры с «сине-гранатовыми». Они также хотят убедиться в том, что хавбек станет ключевым игроком команды в ближайшие годы. У Де Йонга есть ещё три года по действующему соглашению.
Кроме того, в процессе продление контракта с главным тренером каталонцев Хави до 2026 года.
Однозначный успех будет новое соглашение, Барса за пару лет сократила фонд зарплат на 300+,сейчас зарплатный фонд еле переваливает за 400. С этим сокращением от Френки, не будет дотягивать и до этих цифр. То есть достаточно будет зарабатывать 550 миллионов в год, чтоб спокойно регистрировать игроков и контракты. А учитывая, что Барса даже без ЛЧ в этом сезоне заработала в районе 700,может получиться неплохая финансовая ситуация
Однозначный успех будет новое соглашение, Барса за пару лет сократила фонд зарплат на 300+,сейчас зарплатный фонд еле переваливает за 400. С этим сокращением от Френки, не будет дотягивать и до этих цифр. То есть достаточно будет зарабатывать 550 миллионов в год, чтоб спокойно регистрировать игроков и контракты. А учитывая, что Барса даже без ЛЧ в этом сезоне заработала в районе 700,может получиться неплохая финансовая ситуация
Т.е. заключить контракт со значительным понижение ЗП
Т.е. заключить контракт со значительным понижение ЗП