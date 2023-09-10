Зарплата Хави по новому контракту с «Барселоной» увеличится в 2 раза

«Барселона» продлит контракт с главным тренером клуба Хави.
По данным источника, специалист подпишет новое соглашение до лета 2025 года.
Его зарплата по новому контракту составит 8 млн евро. Оклад Хави увеличится вдвое.
«Барселона» продлит контракт с главным тренером клуба Хави.
По данным источника, специалист подпишет новое соглашение до лета 2025 года.
Его зарплата по новому контракту составит 8 млн евро. Оклад Хави увеличится вдвое.
Могу предположить, что живёт безбедно
У клуба сейчас тяжёлые времена, ну как ещё объяснить, когда оптимизируют бюджет отменяя обеды в столовой, это значит всё грустно с финансами
Нет бы чтобы хотя бы работать за прежний оклад, или даже пойти навстречу клубу, работать за символический миллион, он ещё сильнее начинает доить бюджет.
Только не надо мне говорить: "А вот ты сумел бы отказаться от части зарплаты и так далее " У меня зарплата не такая крупная, чтобы от неё отказываться, и я почувствую это, но когда дело касается миллионов, ситуация думаю иная.
Могу предположить, что живёт безбедно
У клуба сейчас тяжёлые времена, ну как ещё объяснить, когда оптимизируют бюджет отменяя обеды в столовой, это значит всё грустно с финансами
Нет бы чтобы хотя бы работать за прежний оклад, или даже пойти навстречу клубу, работать за символический миллион, он ещё сильнее начинает доить бюджет.
Только не надо мне говорить: "А вот ты сумел бы отказаться от части зарплаты и так далее " У меня зарплата не такая крупная, чтобы от неё отказываться, и я почувствую это, но когда дело касается миллионов, ситуация думаю иная.