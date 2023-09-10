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Зарплата Хави по новому контракту с «Барселоной» увеличится в 2 раза

вчера, 14:25

«Барселона» продлит контракт с главным тренером клуба Хави.

По данным источника, специалист подпишет новое соглашение до лета 2025 года.

Его зарплата по новому контракту составит 8 млн евро. Оклад Хави увеличится вдвое.

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Барселона  Хави
Перевод с marca.com
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Все комментарии
Порк 1
Порк 1
вчера в 19:16
Интересно, за какие заслуги? За постоянные провалы в Европе?
протон
протон
вчера в 18:48
Он вроде как воспитанник клуба, то есть клуб дал ему билет в жизнь по сути. За годы профессиональной карьеры он заработал не один десяток миллионов, плюс тренировал в Катаре скорее всего тоже за приличные деньги.
Могу предположить, что живёт безбедно
У клуба сейчас тяжёлые времена, ну как ещё объяснить, когда оптимизируют бюджет отменяя обеды в столовой, это значит всё грустно с финансами
Нет бы чтобы хотя бы работать за прежний оклад, или даже пойти навстречу клубу, работать за символический миллион, он ещё сильнее начинает доить бюджет.
Только не надо мне говорить: "А вот ты сумел бы отказаться от части зарплаты и так далее " У меня зарплата не такая крупная, чтобы от неё отказываться, и я почувствую это, но когда дело касается миллионов, ситуация думаю иная.
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:42
Заслужил... Стал топовым тренером. Талант себя всегда проявит...
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:53
Нехило так прибавили, мечта
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:33
Вполне заслуженно. Хави удачи.
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