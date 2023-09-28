Полузащитник «Оренбурга» близок к дебюту за сборную Боснии и Герцеговины

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вчера, 14:11

Полузащитник «Оренбурга» и молодёжной сборной Боснии и Герцеговины скоро дебютирует за основную команду своей страны. Об этом рассказал агент футболиста Асхат Идризович.

У Башича отличные отношения с Деограсией, тренер даёт ему шансы в каждой игре с первых минут. И Иван своей игрой отблагодарил тренера. Очень вероятно, что уже довольно скоро Башич получит вызов в первую сборную Боснии и Герцеговины. Директор команды уже звонил ему, там серьёзно думают о вызове Ивана. Нет никаких проблем в том, что он играет в России.

Также агент игрока высказался на тему интереса к его клиенту со стороны зарубежных клубов.

Как я говорил ранее, был вариант в Турции в последние дни трансферного окна, но «Оренбург» отказался его продавать, так как не мог найти замену в столь короткие сроки. Но если Ивана вызовут в сборную, не сомневаюсь, предложений будет уже больше.

В текущем сезоне Башич сыграл 11 матчей и отметился голом.