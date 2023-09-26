Бабич отобрал место в старте у Джикии. Раскрывает Дуарте, у «Спартака» – 2 «сухаря» в чемпионате

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сегодня, 16:17

Ротация – нормальное явление.

После «сухого» поражения от «Краснодара» «Спартак» в трёх матчах подряд сыграл на «ноль». Даже при том, что к содержанию каждого из поединков возникали вопросы, это вызывает большой интерес. По крайней мере, у «красно-белых» стабилизируется ситуация с центральными защитниками.

Чаще всего Абаскалю «пихали» за неразбериху в центре обороны

Претензий к испанскому менеджеру москвичей накопилось порядком. Это и постоянные метания при выборе схемы, и разбег в установках на каждый матч. Наряду с ними была ещё одна – Гильермо активно тасовал пары центральных защитников, что ужасно сказывалось на игре в обороне. Подстраховать центрдэфов может разве что вратарь, это последние рубежи, поэтому их надёжность – ключевой фактор. А активная ротация даёт больше минусов, чем плюсов.

В первых матчах нового сезона стабильности на этой позиции не было от слова совсем. Гильермо хотел сформировать два состава – на Кубок и чемпионат. Но изначально против «Оренбурга» играли Дуарте-Литвинов, против «Краснодара» в Кубке вышли Джикия-Чернов. Тот же Георгий вышел вместо Руслана во втором тайме с «Балтикой» — а затем сыграл с ним в связке против «Рубина» и «Урала». Алексис тем временем вышел в пару к Чернову на кубковую игру против «Пари НН». Затем вернулся в стартовую обойму на матчи чемпионата – с «Зенитом», «Ахматом» и «Краснодаром» играл в связке с капитаном «красно-белых». Как следствие, в каждой из этих встреч москвичи пропускали минимум 1 мяч.

Устойчивые сочетания появляются лишь сейчас. В кубковом дерби против «Динамо» впервые на поле появился Срджан Бабич – а после выхода на замену против «Краснодара» серб регулярно играет в стартовом составе в чемпионате. Как раз на этот отрезок и пришлись 3 «сухаря».

Бабич по делу усадил Джикию на скамейку

С самого начала говорили, что приход Бабича – вызов для капитана столичного клуба Георгия Джикии. Оба левоногие габаритные защитники, не обладающие высокой скоростью. И по первым матчам Срджан смотрится на порядок предпочтительнее.

Фактором риска называли нерасторопность серба. Нынешний «Спартак» крайне ориентирован на атаку, но компенсировать это надёжностью в защите некому – остаётся слишком много свободных зон, поэтому Абаскалю был нужен подвижный центрдэф. Поэтому боялись, что с приходом Бабича ситуация на своей половине станет только хуже.

На деле Срджан быстро вписался в команду – и уже против «Динамо» в Кубке действовал крайне уверенно. И самое интересное – сорвал контратаку «бело-голубых» в эпизоде, традиционном для «Спартака». «Динамо» быстро выбегало на чужую половину при численном преимуществе, но Срджан на скорости сократил дистанцию и в чистейшем подкате выбил мяч.

Серб уже выглядит предпочтительнее Джикии – он активнее, быстрее, располагается грамотнее. Гильермо предстояло пойти на непростой шаг – обоих на поле разместить было нельзя (два домоседа, к тому же левоногих – не свойственное для «Спартака» Абаскаля сочетания), поэтому тренер оставил Джикию на скамейке.

Капитан потерял мотивацию

Вообще не возникает вопросов, почему именно Бабич играл против «Динамо (1:0) и „Сочи“ (1:0) в двух последних турах. Помимо того, что Срджан на данном этапе сильнее Джикии, он ещё и образовал отличную связку с Дуарте. Алексис как раз ориентирован на атаку – действует агрессивно, выдвигается вперёд, часто играет грубо. Кто-то его должен компенсировать, что отлично удаётся новичку.

И пользу Бабич приносит не только своими действиями или влиянием на Дуарте – но и тем, как может повлиять на капитана „Спартака“. Георгию давно не хватало конкурента – без него стало слишком спокойно. Никто не мог вытеснить Джикию из стартового состава – и прогресс защитника остановился.

Теперь же этот вопрос снимается. Капитан не может оставаться в запасе и выходить лишь на Кубок – плюс это удар по самолюбию. Георгию попросту не остаётся выбора, кроме как что-то менять в своей игре.

Опасность внутренних конфликтов

Обратная сторона медали – угроза внутренних конфликтов. Такой шаг сработает, если Джикия уважает клуб и понимает, что он не в лучшей форме. В противном случае начнутся уколы в сторону одноклубников, тренерского штаба, лично Абаскаля. Первые тревожные звоночки уже прозвучали – капитан не рвётся комментировать эту ситуацию, зато это сделал его агент Вадим Шпинёв, подколов Дуарте:

Сейчас такой период, что тренер дает предпочтение другой паре центральных защитников. Посмотрим, что получится на дистанции и какой вывод будет из этого. Нормальная ситуация. Он обладает определенным уровнем качеств, и сомнений в этих качествах нет. Тренеру приходит в голову такая пара центральных защитников [Срджан Бабич – Алексис Дуарте]. Ну, замечательно, хорошо. Это конкуренция, ротация. Для меня было любопытно увидеть две сумасшедшие передачи Дуарте вразрез в конце встречи. „Динамо“ чуть-чуть удачи не хватило, чтобы использовать эти моменты.

Представитель Алексиса в ответ заметил:

Я не знал, что агенты тоже выступают с заявлениями. Я посвящаю себя только работе во благо игроков.

Для всех будет лучше, чтобы на этом перепалка закончилась. Ситуация ещё не раз изменится – стартовый состав определяет форма игроков. Поэтому на недавнее дерби в центре поля вышел Пруцев, а не Зобнин. Поэтому и Бабич занял место Джикии. А от раскачивания лодки проиграют все.