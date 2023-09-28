«Химки» обыграли 2DROTS в Кубке России. Все медиакоманды покинули турнир

2DROTS потерпел поражение от «Химок» в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России (0:2).
У подмосковной команды дублем отметился Кирилл Панченко, забивший на 15-й и 59-й минуте. Медиаклуб с 25-й минуты играл в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Годфред Клуцей.
Таким образом, все представители Медиалиги завершили выступления в турнире. В первом раунде выбыла «Родина Медиа», во втором — «Амкал».
2DROTS стал первой медиакомандой, дошедшей до 4-го раунда Кубка России.
Вася Уткин и Отар Кушанашвили им в помощь, да побольше опустившихся людей.
Вася Уткин и Отар Кушанашвили им в помощь, да побольше опустившихся людей.