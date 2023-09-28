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«Химки» обыграли 2DROTS в Кубке России. Все медиакоманды покинули турнир

вчера, 18:33
2DROTSЛоготип футбольный клуб 2DROTS (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

2DROTS потерпел поражение от «Химок» в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России (0:2).

У подмосковной команды дублем отметился Кирилл Панченко, забивший на 15-й и 59-й минуте. Медиаклуб с 25-й минуты играл в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Годфред Клуцей.

Таким образом, все представители Медиалиги завершили выступления в турнире. В первом раунде выбыла «Родина Медиа», во втором — «Амкал».

2DROTS стал первой медиакомандой, дошедшей до 4-го раунда Кубка России.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:01
Хайпанули немного на кубке, всё хватит, пора опять на матах, драках и запланированных беспонтовых разборках хайповать в медиалиге.
Вася Уткин и Отар Кушанашвили им в помощь, да побольше опустившихся людей.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:53
Да вратарь фартовый у блогеров - три пеналя подряд отражает, остальные хорошие любители.
Mekail
Mekail
вчера в 19:03
Самураи и так прыгнули выше головы... пора бы и честь знать.
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:00
Спасибо.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:47
Добрый вечер. Новость была удалена.
Гость
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