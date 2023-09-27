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«Челси» минимально одолел «Брайтон» в Кубке Английской Лиги

вчера, 23:46
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Челси» одержал победу над «Брайтоном» в матче Кубка Английской Лиги (1:0).

На 51-й минуте встречи единственный мяч забил Николас Джексон.

«Челси» вышел в 1/8 финала турнира.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 05:49
Судейство и правда было ужасное, но и благодаря этому ужасному судейству мы не остались вдесятером в конце первого тайма. Так что и туда и сюда судьи косячили.
протон
протон
сегодня в 00:31
Ну хоть какое то достижение
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:04, ред.
"Брайтон" как основой влетел АЕКу дома в ЛЕ, так уже второе поражение. Вангую, что ребята и в АПЛ сейчас покатятся после того, как набравший свободных агентов греческий клуб разобрал Де Дзерби. А у них же ещё "Аякс" и "Марсель", они и из группы не выйдут.
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:55
Оставили на следующий раз)
azkan
azkan
вчера в 23:54, ред.
Все с победой Челси! И с наконец то забитым голом Джексона!
Молодцы! Пусть и дальше минимально, но побеждают!
Матч сумбурный получился. В принципе по игре победили.
Отмечу Кукурелью, как слабое звено.
И ужасное судейство!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:53
За время матча никого не купили у Брайтона?)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:49
Самого Брайтона одолели! И у нас гол месяца!
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