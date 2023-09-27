«Челси» минимально одолел «Брайтон» в Кубке Английской Лиги

«Челси» одержал победу над «Брайтоном» в матче Кубка Английской Лиги (1:0).
На 51-й минуте встречи единственный мяч забил Николас Джексон.
«Челси» вышел в 1/8 финала турнира.
|Челси1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
|Матч завершен
«Челси» одержал победу над «Брайтоном» в матче Кубка Английской Лиги (1:0).
На 51-й минуте встречи единственный мяч забил Николас Джексон.
«Челси» вышел в 1/8 финала турнира.
Молодцы! Пусть и дальше минимально, но побеждают!
Матч сумбурный получился. В принципе по игре победили.
Отмечу Кукурелью, как слабое звено.
И ужасное судейство!
Молодцы! Пусть и дальше минимально, но побеждают!
Матч сумбурный получился. В принципе по игре победили.
Отмечу Кукурелью, как слабое звено.
И ужасное судейство!