Покер Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Салернитану»

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вчера, 23:36

«Салернитана» проиграла «Интеру» в 7-м туре Серии А (0:4).

Покер оформил Лаутаро Мартинес, который забил на 62-й, 77-й, 85-й (с пенальти) и 89-й минуте.

После игры «Салернитана» идет на 19-м месте (3 пункта), «Интер» лидирует (18 баллов).