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Покер Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Салернитану»

вчера, 23:36
СалернитанаЛоготип футбольный клуб Салернитана0 : 4Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Салернитана» проиграла «Интеру» в 7-м туре Серии А (0:4).

Покер оформил Лаутаро Мартинес, который забил на 62-й, 77-й, 85-й (с пенальти) и 89-й минуте.

После игры «Салернитана» идет на 19-м месте (3 пункта), «Интер» лидирует (18 баллов).

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 10:24
Раздухарился Лаутаро.. Молодец.. 👍👏
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:04
Хорошо сыграла вся команда ,поэтому и отличился Мартинес!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:17
Сделать покер не каждому дано. Молодец!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 04:54
Интер создал столько моментов, что счет мог быть куда более крупным, а так Салерне можно сказать повезло, всего 4 забиои! Мартинеса с покером,Интер с победой!
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:22
С победой всех Интеристов!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:45
Победили заслуженно, но пенальти не было
snayper777
snayper777
вчера в 23:41
быть может покер?!
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