«Реал» разгромил «Жирону»

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вчера, 21:32

«Жирона» проиграла «Реалу» в 8-м туре Ла Лиги (0:3).

Хоселу открыл счет на 17-й минуте, Орельен Тчуамени на 21-й забил второй гол команды. Третьим мячом отметился Джуд Беллингем на 71-й.

У гостей на 90+3-й красную карточку получил Начо.

После поединка «Жирона» идет на 3-м месте (19 баллов), «Реал» лидирует (21 пункт).