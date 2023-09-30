«Реал» разгромил «Жирону»

«Жирона» проиграла «Реалу» в 8-м туре Ла Лиги (0:3).
Хоселу открыл счет на 17-й минуте, Орельен Тчуамени на 21-й забил второй гол команды. Третьим мячом отметился Джуд Беллингем на 71-й.
У гостей на 90+3-й красную карточку получил Начо.
После поединка «Жирона» идет на 3-м месте (19 баллов), «Реал» лидирует (21 пункт).
Я рад за тебя,что Реал тебя обрадовал,футбол этим и интересен а когда одна коменда лидирует с большим отрывом тогда совсем не то.
Но удивляет,при Роналду были сотни постов тут а сейчас когда Реал вышел на первоме место 14 постов до меня,потому что гопники большинство,кроме тебя,Агамаги.Эвелина и других.
Я рад за тебя,что Реал тебя обрадовал,футбол этим и интересен а когда одна коменда лидирует с большим отрывом тогда совсем не то.
Но удивляет,при Роналду были сотни постов тут а сейчас когда Реал вышел на первоме место 14 постов до меня,потому что гопники большинство,кроме тебя,Агамаги.Эвелина и других.
О чем думал тренер )))
Отдали спокойно мяч и пусть Реал дальше пыхтит без нападения вымучивая голы.
О чем думал тренер )))
Отдали спокойно мяч и пусть Реал дальше пыхтит без нападения вымучивая голы.
Я честно говоря думал что Жирона даст бой но получилось 0:3 и это замечательно!
Я честно говоря думал что Жирона даст бой но получилось 0:3 и это замечательно!