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«Реал» разгромил «Жирону»

вчера, 21:32
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Жирона» проиграла «Реалу» в 8-м туре Ла Лиги (0:3).

Хоселу открыл счет на 17-й минуте, Орельен Тчуамени на 21-й забил второй гол команды. Третьим мячом отметился Джуд Беллингем на 71-й.

У гостей на 90+3-й красную карточку получил Начо.

После поединка «Жирона» идет на 3-м месте (19 баллов), «Реал» лидирует (21 пункт).

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 13:50
Ты прав,я ошибался.Реал на первом месте из за Жироны,но думаю скоро опять будет ниже лучшей команды мира всех времен Барселоны.
Я рад за тебя,что Реал тебя обрадовал,футбол этим и интересен а когда одна коменда лидирует с большим отрывом тогда совсем не то.
Но удивляет,при Роналду были сотни постов тут а сейчас когда Реал вышел на первоме место 14 постов до меня,потому что гопники большинство,кроме тебя,Агамаги.Эвелина и других.
3ton
3ton
сегодня в 11:01
Жирона сама проиграла матч играя в открытый футбол с Реалом.
О чем думал тренер )))
Отдали спокойно мяч и пусть Реал дальше пыхтит без нападения вымучивая голы.
амурец
амурец
сегодня в 00:54
Все закономерно, надолго Жироны не хватило, Реал с победой
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:41
После таких матчей остаётся только один вопрос - Камавинга, ты левый защитник от бога, приемник Карлоса и Марсело, что тебе там в центре поля надо?! Просто браво!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:31
А что , разве были какие-то другие варианты !??))) Это же Реал !!!☝️👍✊️
Dauletbek
Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:00
А вообще, коллега, ты фанат, застрял...
Futurista
Futurista
вчера в 23:14
Поставили на место выскочек...
ABir
ABir
вчера в 23:05
И жирная точка Белингема, как вишенка на торте Жироны!
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 22:24
Договорняк чистой воды. Сдали матч.Ну так не бывает,не одного гола не забили..Сити сдала матч,Жирона туда же.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 22:08
Неужели сегодня старик поставил смелую тактику? А то его после поражений начинают обвинять в трусости и советуют менять половину состава.
112910415
112910415
вчера в 22:01
борьба будет долгой !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:57, ред.
Закономерно. Барсе не будет чемпионом в этом году. Хави - слаб как тренер. И как психолог тоже.
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:53
Уверенно и на классе!
Я честно говоря думал что Жирона даст бой но получилось 0:3 и это замечательно!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:48
Хочу передать привет нашему другу))
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:38
Вот и сказочка Жироны подошла к концу
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