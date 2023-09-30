Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Тоттенхэм» в большинстве одолел «Ливерпуль»

вчера, 21:36
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Тоттенхэм» переиграл «Ливерпуль» в поединке 7-го тура АПЛ (2:1).

На 26-й минуте гости остались в меньшинстве: красную карточку получил Кертис Джонс. Хын-Мин Сон на 36-й вывел хозяев вперед. Коди Гакпо на 45+4-й забил ответный мяч. У гостей на 69-й выбыл еще один игрок: за две желтые карточки с поля был удален Диогу Жота. На 90+6-й Жоэль Матип своим автоголом обеспечил лондонцам преимущество.

После игры «шпоры» идут на 2-м месте (17 очков), «красные» занимают 4-ю позицию (16 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Монако» вырвал победу в матче с «Марселем»
Сегодня, 00:00
Покер Лаутаро Мартинеса помог «Интеру» разгромить «Салернитану»
Вчера, 23:36
«Реал» разгромил «Жирону»
Вчера, 21:32
«РБ Лейпциг» и «Бавария» не выявили победителя в матче Бундеслиги
Вчера, 21:26
«Милан» выиграл у «Лацио» в матче Серии А
Вчера, 21:01
ЦСКА минимально переиграл «Балтику» в матче Премьер-Лиги
Вчера, 20:56
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:54
Ливерпуль по-человечески жаль. Отстоять весь матч в меньшинстве и на последней минуте забить автогол и проиграть. К слову, гол Диаса должны были засчитать. Сегодня уже официально подтвердили. Так что матч со всех сторон неудачный.
DXTK
DXTK ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 08:41
Да я представляю как сейчас Клоппа бомбит))))) немца похоже разорвет, сейчас поноет опять по плачется ...........и все у ливера наладится.....
DXTK
DXTK ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 08:39
Челси и судьи и куча вар не поможет побеждать.....ах-а-хах.........Тоттенхэм выиграл по делу,

PS Еще вспомните матч с Шеффилдом когда 30 минут добавили и тогда ттх тоже вырвал победу 1-2.......ЗАГОВОР .....ах-ах-ах))))))))
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 08:35
Да брось все по правилом было сыгранно....... как что-то идет не по плану ливерпуля тут же все говорят об заговоре, Клоппа наверно сейчас разорвет от натуги............настоящий заговор судьи устроили в сезоне 19/20 когда они в наглую душили МС тащили Ливерпуль про игры руками и пенадли в каждой игре вспомни....тогда Ливер взял титул, который я считаю был добыт в кабинете......что то после 20 года они больше так и не выиграли его еще раз........
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 07:20


В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


s9fh3byb3vny
s9fh3byb3vny
сегодня в 01:28
Чтоб победить Ливерпуль понадобилось 2 удаления( одно из которых 100% левое) и не засчитаный гол. Браво Ливерпуль. За этот характер и любим этот клуб.
azkan
azkan
сегодня в 01:13
Как это видели в ВАР:
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:47
Да уж…победой это не назвать. Ливерпуль просто уничтожили сегодня, но не футболисты Тоттенхэма, а другие.
1734628 24
1734628 24 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:04
С отскоком вас.
DVL
DVL ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 22:44
Поражение можно и нужно принимать, но за такое судьи должны нести ответственность и очень строго. Не будь липового удаления Жоты и засчитай чистый гол Диаса, итог был бы совсем иной, и не факт что в пользу шпор
DVL
DVL
вчера в 22:33
11 игроков ТТХ+судья+ВАР 2:1 9 игроков Ливерпуля. За такое пожизненный бан судье и ВАР. Позорище
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:31
жаль, что такую красную не могут отменить тк желтые не оспариваются
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 22:29
тут дело не в том, что Ливерпуль виноват(кстати без судейских ошибок тут не обошлось, один отмененный гол чего стоит), а в том, что Ттх не смог этим воспользоваться. Уверен, что Постекоглу их сейчас не хвалит за то, что они выиграли, а критикует т.к. чуть не похерили 2 очка
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:26
Никогда не пойму зачем в футболе пенальти ,удаления, офсайды, угловые ...никакого кайфа от них, но многие на них выезжают.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:23
Сомнительные судейские решения - не значит неправильные решения. Умейте принимать поражения . Именно поэтому Ливер играет в ЛЕ, а не в ЛЧ ..
DVL
DVL
вчера в 22:20
В полных составах Ливерпуль был сильнее. Красным надо подать апелляцию на судей и на тех кто в ВАР сидят, чтобы пожизненно их отстранили. Шпоры ну никак не заслужи эти липовые 3 очка.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:19, ред.
Но Жота не сыграл в мяч. Да вообще судья увлёкся карточками и отсудил матч не на уровне АПЛ. Ему кажется было все равно, что матч играл решающую роль в чемпионской гонке.
Я надеюсь что Рафа возглавит топ в Англии и начнёт забирать очки у горожан чтобы Ливерпуль наконец был бы близок к чемпионству, только так можно обогнать МС в АПЛ. Бабки шейхов и судьи vs Ливерпуль и Рафа с топ клубом.
DXTK
DXTK
вчера в 22:14
Самая лучшая новость за сегодня , спать наконец лягу счастливым.

PS Всех фанатов Тотенхэма с победой над Ливерными, это случилось, кто знает может и титул возьмем)))ха-ха-ха!!!
A.S.A
A.S.A ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:14
Знаете, если по удалению Джонса еще можно согласиться, то Жоту удалили несправедливо!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:14
Не повезло "красным".
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:11
Вообще игра была в мяч у Джонса, потом снова складывалось ощущение, что Биссума картинно подставил ногу под ногу Джонса, чтобы тянуло на удаление. Это максимум жёлтая карточка. А что говорить когда Жота не сыграл в мяч, судья вообще был в бешенстве. Не нужно было удалять Джонса может быть к концу матча Ливерпуль уже вел с разницей в 2 мяча в свою пользу.
azkan
azkan
вчера в 22:09
Обидный автогол в конце добваленного времени делает победителем ТТХ.
Представляю разочарование фанатов красных.
Непростой матч получился. Джонс по моему заслуживал красную.
А вот гол Диаса я пропустил, заглючил Сетанта.
Только, что посмотрел, не было офсайда. Ливерпуль играл на морально волевых и вроде бы вытащили матч. Но не повезло. Всего несколько секунд не хватило.
Вопрос: удастся ли Клоппу сегодня на брифинге не обматерить всех судей вместе взятых)))
А ТТХ немного разочаровали, полтора тайма в большинсте и даже играя на два игрока больше не смогли забить. А победа за счет автогола.
Матч получился очень интересным и захватывающим.
DVL
DVL
вчера в 22:08
Главные действующие лица на матче неадекватные судьи. На**я вам ВАР, если вы им не пользуетесь когда надо г*****ы. Украли минимум очко у красных. Отстранение судей от матчей АПЛ и большой штраф должен быть. Испортили приятное впечатление о шпорах. А красным не унывать, команда строится, сегодня были молодцом.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:06
Там два игрока бежали, т игрок шпор пяткой зацепил колено Жоты, сбился с шагу и упал....Жота точно не виноват в этом
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 22:06
МС пару раз вытаскивал судья в матчах с Вулверхэмптоном в предыдущих матчах АПЛ, но в этот раз волки выиграли у МС, а судья все испортил в матче с Ливерпулем.
Загадка однако.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 22:05
Отобраны заслуженные три очка. В итоге это окажет влияние на итоговое место команды, как в сезоне 2021-22 (матч против Вест Хэма)
1734628 24
1734628 24 ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 22:04
Это в чем же? В сомнительных судейских решениях? Или в том, что чистый гол им не засчитали?
A.S.A
A.S.A ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 22:01
Первой желтой там небыло, там игрок шпор сам ударился об ногу Жоты, потом сам себя сбил с шагу....
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 22:01
Российские судьи на фоне английских мегапрофессионалы, а-ля Коллини
1734628 24
1734628 24 ответ Lorenzo Zizu (раскрыть)
вчера в 22:00
Там первая желтая Жоты под вопросом, я не увидел на повторе касания
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 