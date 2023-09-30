«Тоттенхэм» в большинстве одолел «Ливерпуль»

1696098990

вчера, 21:36

«Тоттенхэм» переиграл «Ливерпуль» в поединке 7-го тура АПЛ (2:1).

На 26-й минуте гости остались в меньшинстве: красную карточку получил Кертис Джонс. Хын-Мин Сон на 36-й вывел хозяев вперед. Коди Гакпо на 45+4-й забил ответный мяч. У гостей на 69-й выбыл еще один игрок: за две желтые карточки с поля был удален Диогу Жота. На 90+6-й Жоэль Матип своим автоголом обеспечил лондонцам преимущество.

После игры «шпоры» идут на 2-м месте (17 очков), «красные» занимают 4-ю позицию (16 баллов).