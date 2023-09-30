«Тоттенхэм» в большинстве одолел «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» переиграл «Ливерпуль» в поединке 7-го тура АПЛ (2:1).
На 26-й минуте гости остались в меньшинстве: красную карточку получил Кертис Джонс. Хын-Мин Сон на 36-й вывел хозяев вперед. Коди Гакпо на 45+4-й забил ответный мяч. У гостей на 69-й выбыл еще один игрок: за две желтые карточки с поля был удален Диогу Жота. На 90+6-й Жоэль Матип своим автоголом обеспечил лондонцам преимущество.
После игры «шпоры» идут на 2-м месте (17 очков), «красные» занимают 4-ю позицию (16 баллов).
Загадка однако.
Загадка однако.
Представляю разочарование фанатов красных.
Непростой матч получился. Джонс по моему заслуживал красную.
А вот гол Диаса я пропустил, заглючил Сетанта.
Только, что посмотрел, не было офсайда. Ливерпуль играл на морально волевых и вроде бы вытащили матч. Но не повезло. Всего несколько секунд не хватило.
Вопрос: удастся ли Клоппу сегодня на брифинге не обматерить всех судей вместе взятых)))
А ТТХ немного разочаровали, полтора тайма в большинсте и даже играя на два игрока больше не смогли забить. А победа за счет автогола.
Матч получился очень интересным и захватывающим.
Представляю разочарование фанатов красных.
Непростой матч получился. Джонс по моему заслуживал красную.
А вот гол Диаса я пропустил, заглючил Сетанта.
Только, что посмотрел, не было офсайда. Ливерпуль играл на морально волевых и вроде бы вытащили матч. Но не повезло. Всего несколько секунд не хватило.
Вопрос: удастся ли Клоппу сегодня на брифинге не обматерить всех судей вместе взятых)))
А ТТХ немного разочаровали, полтора тайма в большинсте и даже играя на два игрока больше не смогли забить. А победа за счет автогола.
Матч получился очень интересным и захватывающим.