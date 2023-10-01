Названы голкиперы топ-лиг с наибольшим количеством «сухих» игр в 2023 году

Объявлен список голкиперов с наибольшим количеством «сухих» матчей в топ-5 лигах. Лидирует вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген — 31 матч (19 «сухих»).
Места со 2-го по 10-е: Алекс Мерет («Наполи») — 26 матчей (13 «сухих»), Иван Проведель («Лацио») — 30 матчей (13 «сухих»), Стив Манданда («Ренн») — 26 матчей (12 «сухих»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад») — 30 матчей (12 «сухих»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 27 матчей (11 «сухих»), Алиссон («Ливерпуль») — 28 матчей (11 «сухих»), Йеванн Диуф («Реймс») — 28 матчей (11 «сухих»), Ваня Милинкович-Савич («Торино») — 29 матчей (11 «сухих»), Ян Облак («Атлетико») — 21 матч (10 «сухих»).