Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистика

Названы голкиперы топ-лиг с наибольшим количеством «сухих» игр в 2023 году

вчера, 16:43

Объявлен список голкиперов с наибольшим количеством «сухих» матчей в топ-5 лигах. Лидирует вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген — 31 матч (19 «сухих»).

Места со 2-го по 10-е: Алекс Мерет («Наполи») — 26 матчей (13 «сухих»), Иван Проведель («Лацио») — 30 матчей (13 «сухих»), Стив Манданда («Ренн») — 26 матчей (12 «сухих»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад») — 30 матчей (12 «сухих»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 27 матчей (11 «сухих»), Алиссон («Ливерпуль») — 28 матчей (11 «сухих»), Йеванн Диуф («Реймс») — 28 матчей (11 «сухих»), Ваня Милинкович-Савич («Торино») — 29 матчей (11 «сухих»), Ян Облак («Атлетико») — 21 матч (10 «сухих»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Спартак» повторил наиболее крупное поражение при Абаскале
Вчера, 18:40
Горшков – первый защитник «Крыльев» с дублем в РПЛ в XXI веке
Вчера, 17:47
Форвард «Интера» сделал покер, выйдя на замену. В 21-м веке больше за матч забил только Клозе
Вчера, 15:22Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии3
Впервые в Чемпионшипе встретятся команды, выигрывавшие АПЛ
Вчера, 13:16
Названы лучшие ассистенты топ-5 лиг
Вчера, 13:00
Модрич впервые за 11 лет провёл два подряд матча «Реала» в запасе
Вчера, 11:41
Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:21
Ваня?.. Хе..
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:51
А где ДДХ? Ему же Золотую перчатку давали?
vex6xkbefnmy
vex6xkbefnmy
вчера в 17:45
Облак стал менее надёжен, или защита подводит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 