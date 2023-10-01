Форвард «Интера» сделал покер, выйдя на замену. В 21-м веке больше за матч забил только Клозе

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вчера, 15:22

Не рядовое событие в Серии А.

Четыре гола «Салернитане» за 27 минут

Лаутаро Мартинес встретил новый тур на скамейке, но в качестве лучшего снайпера сезона в Серии А. Теперь заметно оторвался от преследователей – 9 голов в 7 турах, ведь аргентинский чемпион мира сделал покер после появления на поле на 55-й минуте против упрямой «Салернитаны». Для понимания ценности подвига важно знать, что «Интер» не смог забить скромному сопернику без лидера атак. Но Лаутаро спас команду. Наставник соперников «Интера» Паулу Соуза мечтал впервые в чемпионате победить, но Мартинес избавил мир от сенсации.

С 62-й по 89-ю минуты матча нападающий забил четыре раза. У Лаутаро хорошая связь с Тюрамом – новичок «Интера» и сын легенды «Ювентуса» отдал первый голевой пас на Мартинеса, а чуть позже заработал для нападающего пенальти. Разгром помог «Интеру» вернуться на первое место в Серии А, хотя с «Миланом» у них равенство по очкам. Но если не забывать результаты дерби 2023 года – пять побед «нерадзурри», то становится понятно, что даже приличная игра «россонери» и «Наполи» не мешает выделять именно команду с Мартинесом в поисках фаворита Серии А. Когда на борту такой форвард, корабль спокойно плывет в порт назначения. После поражения от «Сассуоло» миланцы улучшили себе настроение благодаря покеру Мартинеса, хотя «Салернитана» огрызалась и даже забила из офсайда.

Лишь у двух легенд по 6 голов за игру

Итальянцы умеют держать удар в футболе. Только у Омара Сивори – легенды «Ювентуса», обладателя «Золотого мяча» в 1961 году, и Сильвио Пиоли, лучшего снайпера в истории Серии А, есть матчи с шестью голами за вечер в чемпионатах Италии. Омар, который после сборной Аргентины поиграл за национальную команду Италии, в составе «Ювентуса» стал участником разгрома «Интера» со счетом 9:1. Особенный и знаменитый матч, с него началась большая вражда великих клубов. Организаторы игры в Турине продали лишние билеты, фанаты были на границе поля и сорвали матч, выбежав на поле. «Ювентусу» сначала выписали техническое поражение, но затем вдруг назначили переигровку.

Аньелли потянули за свои ниточки, в качестве протеста президент «Интера» Моратти приказал сыграть молодежным составом. Легенды «Ювентуса» не хотели издеваться над юниорами, но Сивори боролся за «Золотой мяч» и накидал шесть мячей в игре, похожей на позорный поединок «Сочи» и «Ростова», когда команда Федотова обыграла юниоров Карпина со счетом 10:1. А вот Сильвио Пиола забил шесть мячей одной команде не в составе «Лацио», с которым ассоциируется, а за клуб «Про Верчелли». Дело было в октябре 1933 года, форвард забил шесть раз в ворота «Фиорентины», его команда выиграла 7:2. После этого почти три десятилетия ждали шесть голов от Сивори, а теперь 62 года нет никого, кто может забить шесть мячей за матч в ворота одной команды в Серии А. И вряд ли такой человек появится в обозримом будущем, если в чемпионате не всплывет откровенно бездарная команда со слабой защитой.

В новом веке лишь один пента-трик

Пять мячей за матч в Серии А забивали всего пятнадцать раз. Многие фамилии героев ничего фанатам футбола не скажут, но попадались легенды. Курт Хамрин из «Фиорентины» и сборной Швеции, Джузеппе Меацца, легенда «Интера», Роберто Пруццо, знаменитый нападающий «Ромы». Но все эти форварды отличались по пять раз за игру в двадцатом веке. В новом столетии только один человек забил пять мячей за матч в поединке Серии А. Мирослав Клозе приехал доигрывать в «Лацио» после успешных лет в «Баварии», но доказал свой высоченный класс, когда забил 5 мячей в ворота «Кальяри». «Орлы» тогда выиграли 6:0.

Тот пента-трик помог Йоахиму Лёву сохранить доверие к немцу польского происхождения. Мирослав в солидном возрасте отправился на чемпионат мира в Бразилию, где вместе с Германией выиграл при помощи комбинации Шюррле и Гётце у Аргентины с Месси. А вот Лаутаро Мартинес скорее мешал Лионелю победить на мундиале в Катаре. Промахи завели форварда «Интера» на скамейку в сборной. Команду Скалони на ЧМ -2022 выручал Альварес из «Манчестер Сити». Но в новом сезоне Серии А Лаутаро играет великолепно. Если бы Мартинес вчера провел целый матч, то мог рассчитывать на пента-трик. Хотя четыре гола в ворота одной команды это тоже большой успех.

Покеры остаются большой редкостью

С 2018 года в Серии А было лишь три покера. До вчерашнего дня Джованни Симеоне огорчил «Лацио» в футболке «Вероны», а Дуван Сапата из «Удинезе» забил четыре мяча «Фрозиноне». За весь 21 век собралось менее двадцати таких подвигов. Дважды по четыре гола собирали Икарди, причем в составе разных клубов – «Сампдории» и «Интера», и Джилардино в футболке «Пармы». Остальные герои забивали четырежды по разу в карьере в Серии А. Сапата, Иммобиле, Алексис Санчес, Берарди, Милито, Монтелла, Лукарелли, Ди Вайо, Поцци, Пароло, Мертенс, Симеоне и Вьери в почетном списке.