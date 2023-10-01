Впервые в Чемпионшипе встретятся команды, выигрывавшие АПЛ

Впервые со времён основания Английской Премьер-Лиги в матче Чемпионшипа друг с другом встретятся команды, которые выигрывали чемпионат страны.
Сегодня «Блэкберн» в рамках 9-го тура примет «Лестер».
«Роверс» были чемпионами Англии в сезоне 1994/95, а «лисы» — в сезоне 2015/16.
А для меня и для всех адекватных людей лайк имеет одно единственное значение:если человек не согласен - не ставит лайк, если согласен - ставит. Так возможно узнать друг друга, а если человек делает это автоматически, так невозможно рассчитать искренность этого человека. Вот я и об этом.
А для меня и для всех адекватных людей лайк имеет одно единственное значение:если человек не согласен - не ставит лайк, если согласен - ставит. Так возможно узнать друг друга, а если человек делает это автоматически, так невозможно рассчитать искренность этого человека. Вот я и об этом.