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Впервые в Чемпионшипе встретятся команды, выигрывавшие АПЛ

вчера, 13:16
БлэкбернЛоготип футбольный клуб Блэкберн1 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Впервые со времён основания Английской Премьер-Лиги в матче Чемпионшипа друг с другом встретятся команды, которые выигрывали чемпионат страны.

Сегодня «Блэкберн» в рамках 9-го тура примет «Лестер».

«Роверс» были чемпионами Англии в сезоне 1994/95, а «лисы» — в сезоне 2015/16.

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Все комментарии
maikl maikl
maikl maikl
вчера в 15:07
А лестер в чемпионшипе ого
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:20
Смотрю, пока равная игра !
hаrut
hаrut
вчера в 13:52
Посмотрим на игру "бывших чемпионов"... ждем их обратно в АПЛ.
Neuron0002
Neuron0002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:31
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