Впервые в Чемпионшипе встретятся команды, выигрывавшие АПЛ

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вчера, 13:16

Впервые со времён основания Английской Премьер-Лиги в матче Чемпионшипа друг с другом встретятся команды, которые выигрывали чемпионат страны.

Сегодня «Блэкберн» в рамках 9-го тура примет «Лестер».

«Роверс» были чемпионами Англии в сезоне 1994/95, а «лисы» — в сезоне 2015/16.