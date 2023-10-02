В РФС официально объявили о проведении матча со сборной Камеруна

В РФС официально объявили о проведении товарищеского матча со сборной Камеруна. Игра пройдёт 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало в 19:00 по московскому времени.
Сборные России и Камеруна встречались дважды: в 1994 году (6:1) и в 2011 году (0:0).
По указанной мною причине я к той "выдающейся" игре сборной отношусь спокойно и нейтрально, как - будто её и не было.
По указанной мною причине я к той "выдающейся" игре сборной отношусь спокойно и нейтрально, как - будто её и не было.
https://youtu.be/yvz2-nkbYio