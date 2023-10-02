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В РФС официально объявили о проведении матча со сборной Камеруна

вчера, 14:29

В РФС официально объявили о проведении товарищеского матча со сборной Камеруна. Игра пройдёт 12 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало в 19:00 по московскому времени.

Сборные России и Камеруна встречались дважды: в 1994 году (6:1) и в 2011 году (0:0).

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:13
Камерун решил задачу по выходу из группы после 2-х туров в 1990-м на ЧМ в Италии и в 3-й матч с СССР для них ничего не значил. У наших оставались призрачные шансы на выход в 1/8 с третьего места в случае крупной победы над Камеруном. В итоге, крупно победили, но в параллельном матче Румыния и Аргентина сыграли в устраивающую их обеих ничью и СССР остался на 4-м месте. А в 1994 и Камеруну и России нужна была только победа в 3-м туре в группе, чтобы оставались шансы на выход в 1/8. В итоге, 6-1, мы на 3-м месте, Камерун на 4-м. Но среди 3-х мест расклад оказался не в нашу пользу и мы опять вылетаем на групповом этапе.
lotsman
lotsman
вчера в 19:24
Интересно будет посмотреть, на что способна наша сборная.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:04, ред.
Пользователи с ностальгией стали вспоминать и будут это делать в дальнейшем матч на ЧМ-94, когда Саленко забил пять мячей, а я сделаю это по другой причине. Тот матч команде из Африки не был нужен вообще. Свою задачу по выходу из группы она уже выполнила, поэтому к игре с нашей сборной отнеслась наплевательски. Другого слова и не подберёшь. Ну а наша сборная, как это частенько водилось и водится за ней, в такой ситуации, в ничего не значащей игре "воспряла духом", путы с ног упали, выросли "крылья победы" и, оседлав богиню Нику, помчалась громить соперника. Получилось.
По указанной мною причине я к той "выдающейся" игре сборной отношусь спокойно и нейтрально, как - будто её и не было.
adekvat
adekvat
вчера в 16:09
Сборные России и Камеруна встречались трижды: в 1994 году (6:1), в 2011 году (0:0) и 2023 (1:6).
w82388x666m2
w82388x666m2
вчера в 15:22
Надо срочно Саленко звать, он и сейчас не хуже карпушиных гоблинов сыграет
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:38
Классный матч думаю предстоит нам посмотреть.
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