РФС не использует вариант с переходом в Азию для давления на УЕФА

Генеральный секретарь РФС высказался по поводу возможного перехода в Азию.

Можно ли говорить, что после последнего решения УЕФА закрыт вопрос с переходом РФС в Азию? Не хотел бы сейчас комментировать этот вопрос. Мы же не пытаемся давить на УЕФА — либо так, либо мы в Азию. Это вопрос возвращения российского футбола в международный спорт, пути этого возвращения. Конечно, возвращаться нужно. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и Международная федерация футбола ( ФИФА ) будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях. Потому что если мы переходим в Азию, а ФИФА сохраняет блокировку, то мы не сможем играть и в азиатских соревнованиях. Поэтому перейти в Азию ради перехода в Азию — такой цели у нас никогда не было.