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РФС не использует вариант с переходом в Азию для давления на УЕФА

вчера, 11:33

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу возможного перехода в Азию.

Можно ли говорить, что после последнего решения УЕФА закрыт вопрос с переходом РФС в Азию? Не хотел бы сейчас комментировать этот вопрос. Мы же не пытаемся давить на УЕФА — либо так, либо мы в Азию. Это вопрос возвращения российского футбола в международный спорт, пути этого возвращения. Конечно, возвращаться нужно. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и Международная федерация футбола (ФИФА) будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях. Потому что если мы переходим в Азию, а ФИФА сохраняет блокировку, то мы не сможем играть и в азиатских соревнованиях. Поэтому перейти в Азию ради перехода в Азию — такой цели у нас никогда не было.

Подход «нас здесь не любят, давайте уйдем куда-нибудь еще» неправильный, не так работает эта система, потому что есть решение, которое принято на уровне ФИФА. Это не вопрос перехода в Азию, а вопрос возвращения сборных и клубов к официальным играм, вот вопрос, который мы решаем. Переход в Азию, если не будет возможности договориться с УЕФА, — вариант его решения. В УЕФА говорили, что если они не увидят никаких возможностей и перспектив по возвращению РФС, тогда будут разговоры о каком-либо переходе.

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Все комментарии
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:35, ред.
Ну, цугцванг, в котором оказался РФС, в отличие от шахмат ходов от РФС
ведь не требует..

Довольно многие болельщики прекрасно всё понимают, дополнительные
объяснения им не нужны.
Те же, кто не понимает или делает вид- они распнут эрфээсников в любом
случае, т.к. при любом варианте поведения РФС результат будет отрицательным.

А если нет разницы, то зачем платить больше?)
На мой взгляд, вполне достаточно было одного короткого и толкового заявления ещё прошлой весной, а затем можно просто постить официальные новости в специальном разделе сайта РФС по мере появления этих новостей..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 18:47
"Их же никто не заставляет дёргаться, сидели бы себе...". Но тогда те же болельщики обвинят РФС в бездействии и тунеядстве и поведут на плаху, как Емельяна Пугачёва. Палка о двух концах. Золотой середины в нашем случае лично я не вижу..
баск
баск ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:29
Их же никто не заставляет дёргаться, сидели бы себе..
От них в имеющиейся ситуации ничего ведь не зависит, совсем.
Но нет, надо в клоунов играть, занимаясь излюбленной российской чиновной забавой- изображать бурную деятельность и тем угорать от самих себя))

Всегда в таких случаях вспоминаю незабвенного русского гения Салтыкова-Щедрина, у него есть, помимо прочего, такая вот цитатка об этом, всю жизнь её помню:

"Я всегда чувствовал слабость к русской бюрократии, и именно за то, что она
всегда представляла собой, в моих глазах, какую-то неразрешимую психологическую загадку...
Еще на глазах у начальства она и туда и сюда, но как только начальство за дверь- она сейчас же язык высунет и сама над собою хохочет"..
7dk6fhjfexh8
7dk6fhjfexh8
вчера в 14:48
Ору, давление)) Они разве могут?
Англия может давить, Испания тоже, Италия, Немцы...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ баск (раскрыть)
вчера в 14:42
Вы знаете, РФС тоже можно понять. Что делать в сложившейся патовой ситуации, не сказал бы сам Нострадамус. Вот и мечутся чиновники из РФС согласно сюжетам русских, белорусских и украинских сказок, лейтмотивом которых является "Пойди туда - не знаю куда. Принеси то - не знаю что".
В такой ситуации остаётся только пожалеть РФС. Понять и простить.
баск
баск
вчера в 12:29
Сначала было подумал, что у персонажиков с Народной улицы за полтора года
прояснилось в головах и они наконец-то зацепили простую мысль- не играть
в Европе это примерно то же самое, что не играть в Азии..)

Во всяком случае, в тексте ТАСС содержание первого абзаца и начало второго
внушали надежду на такое прояснение.

Но нет- это только показалось))
Поскольку последние предложения второго абзаца возвращают персонажиков
на исходную, как в старом крестьянском анекдоте "куда тут лошадь впрягать".

Так и хочется предложить ребятам из РФС для верности биться головой в стену
и прекращать лохматить бабушку..))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:57
Вывод Упёртые дураки,продолжающие мечтать о возобновлении спортивно-административного туризма в прикормленные места.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 11:38
Жаль,хочется чтобы команда играла с нормальными соперниками!
Гость
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