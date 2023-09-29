РФС не использует вариант с переходом в Азию для давления на УЕФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался по поводу возможного перехода в Азию.
Можно ли говорить, что после последнего решения УЕФА закрыт вопрос с переходом РФС в Азию? Не хотел бы сейчас комментировать этот вопрос. Мы же не пытаемся давить на УЕФА — либо так, либо мы в Азию. Это вопрос возвращения российского футбола в международный спорт, пути этого возвращения. Конечно, возвращаться нужно. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и Международная федерация футбола (ФИФА) будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях. Потому что если мы переходим в Азию, а ФИФА сохраняет блокировку, то мы не сможем играть и в азиатских соревнованиях. Поэтому перейти в Азию ради перехода в Азию — такой цели у нас никогда не было.
Подход «нас здесь не любят, давайте уйдем куда-нибудь еще» неправильный, не так работает эта система, потому что есть решение, которое принято на уровне ФИФА. Это не вопрос перехода в Азию, а вопрос возвращения сборных и клубов к официальным играм, вот вопрос, который мы решаем. Переход в Азию, если не будет возможности договориться с УЕФА, — вариант его решения. В УЕФА говорили, что если они не увидят никаких возможностей и перспектив по возвращению РФС, тогда будут разговоры о каком-либо переходе.
прояснилось в головах и они наконец-то зацепили простую мысль- не играть
в Европе это примерно то же самое, что не играть в Азии..)
Во всяком случае, в тексте ТАСС содержание первого абзаца и начало второго
внушали надежду на такое прояснение.
Но нет- это только показалось))
Поскольку последние предложения второго абзаца возвращают персонажиков
на исходную, как в старом крестьянском анекдоте "куда тут лошадь впрягать".
Так и хочется предложить ребятам из РФС для верности биться головой в стену
и прекращать лохматить бабушку..))
прояснилось в головах и они наконец-то зацепили простую мысль- не играть
в Европе это примерно то же самое, что не играть в Азии..)
Во всяком случае, в тексте ТАСС содержание первого абзаца и начало второго
внушали надежду на такое прояснение.
Но нет- это только показалось))
Поскольку последние предложения второго абзаца возвращают персонажиков
на исходную, как в старом крестьянском анекдоте "куда тут лошадь впрягать".
Так и хочется предложить ребятам из РФС для верности биться головой в стену
и прекращать лохматить бабушку..))
В такой ситуации остаётся только пожалеть РФС. Понять и простить.
В такой ситуации остаётся только пожалеть РФС. Понять и простить.