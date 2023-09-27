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РФС прекратил производство по делу в отношении хавбека «Спартака» Игнатова

сегодня, 19:33

Российский футбольный союз принял решение о прекращении производства по делу полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

В заявлении на официальном сайте РФС сообщается:

1. Прекратить производство по делу (по заявлению аккредитованного посредника РФС Александра Маньякова в отношении футболиста Михаила Игнатова (при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФК «Спартак») о признании совершения нарушения правила об обязательном досудебном разрешении (урегулировании) споров между субъектами футбола, о применении санкций) на основании подпункта «б» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров.

2. Удовлетворить повторное заявление аккредитованного посредника РФС Александра Маньякова о применении санкций в отношении футболиста Михаила Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года. В связи с неисполнением решения применить к футболисту Михаилу Игнатову санкцию в виде штрафа в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 54 регламента РФС по разрешению споров.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:54
Ничего не понятно, очень интересно. Автор публикации хотя бы потрудился пояснить в чем дело и кто виноват. А если он сам не понял, чего написал, тогда зачем?
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 22:14
Решение под стать рассматриваемому делу: Бестолково-мутное.
Понял,что какой-то маньяк пострадал от Игнатова,Блин,или Игнатова преследовал маньяк...Па-магитя-а-а-а!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:57
Игнатова на 100 тысяч наказали, а какой от этого прок Маньякову, каковы его исковые требования, или просто выступил в роли Старухи Шапокляк?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:58
Дело было шито белыми нитками...
Сп62
Сп62
сегодня в 19:38
Хоть ничго не понял, но одобряю.
Гость
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