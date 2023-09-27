РФС прекратил производство по делу в отношении хавбека «Спартака» Игнатова

Российский футбольный союз принял решение о прекращении производства по делу полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.
В заявлении на официальном сайте РФС сообщается:
1. Прекратить производство по делу (по заявлению аккредитованного посредника РФС Александра Маньякова в отношении футболиста Михаила Игнатова (при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФК «Спартак») о признании совершения нарушения правила об обязательном досудебном разрешении (урегулировании) споров между субъектами футбола, о применении санкций) на основании подпункта «б» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров.
2. Удовлетворить повторное заявление аккредитованного посредника РФС Александра Маньякова о применении санкций в отношении футболиста Михаила Игнатова в связи с неисполнением решения комитета РФС по статусу игроков от 20 мая 2022 года. В связи с неисполнением решения применить к футболисту Михаилу Игнатову санкцию в виде штрафа в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 54 регламента РФС по разрешению споров.
Понял,что какой-то маньяк пострадал от Игнатова,Блин,или Игнатова преследовал маньяк...Па-магитя-а-а-а!
Понял,что какой-то маньяк пострадал от Игнатова,Блин,или Игнатова преследовал маньяк...Па-магитя-а-а-а!