РФС прекратил производство по делу в отношении хавбека «Спартака» Игнатова

Российский футбольный союз принял решение о прекращении производства по делу полузащитника «Спартака» .

В заявлении на официальном сайте РФС сообщается:

1. Прекратить производство по делу (по заявлению аккредитованного посредника РФС Александра Маньякова в отношении футболиста Михаила Игнатова (при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФК «Спартак») о признании совершения нарушения правила об обязательном досудебном разрешении (урегулировании) споров между субъектами футбола, о применении санкций) на основании подпункта «б» пункта 2 статьи 49 регламента РФС по разрешению споров.