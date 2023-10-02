Слуцкий не стал подавать апелляцию на решение комитета по этике РФС

В службе коммуникаций РФС сообщили, что российский специалист Леонид Слуцкий не стал подавать апелляцию на решение комитета по этике.
Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС. Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло.
Происшедшее со Слуцким - это вымогательство, причем коллективное и по предварительному сговору. Комитет придумал, почему он может вынести Слуцкому наказание - потому что тот «член комитета сборных команд РФС».
Очевидно, что Слуцкий в этом комитете зарплату не получает. И явно письменного заявления от него с просьбой включить его в состав комитета не существует. В свое время, когда он был тренером сборной, его внутренним приказом РФС туда включили.
То есть повод притянут за уши, а денег требуют реальных. Если Слуцкому не лень, то можно писать заявление в полицию. Он не состоит в трудовых отношениях с РФС, субъектом футбола не является, а ему это заведомо ложно приписывают.
Происшедшее со Слуцким - это вымогательство, причем коллективное и по предварительному сговору. Комитет придумал, почему он может вынести Слуцкому наказание - потому что тот «член комитета сборных команд РФС».
Очевидно, что Слуцкий в этом комитете зарплату не получает. И явно письменного заявления от него с просьбой включить его в состав комитета не существует. В свое время, когда он был тренером сборной, его внутренним приказом РФС туда включили.
То есть повод притянут за уши, а денег требуют реальных. Если Слуцкому не лень, то можно писать заявление в полицию. Он не состоит в трудовых отношениях с РФС, субъектом футбола не является, а ему это заведомо ложно приписывают.