Глава РФС заявил, что у сборной России ещё есть шансы отобраться на ЧМ-2026 .

Президент РФС Александр Дюков заявил, что у сборной России ещё есть шансы отобраться на ЧМ-2026.
Шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года ещё не потеряны.
Ранее глава организации высказался на тему возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
"Товарищ" Дюков видимо живёт в какой-то другой реальности . Даже обидно и очень грустно что такие чиновники у нас в государстве ещё живут в какой-то параллельной жизни . Мало того что он никак не рассматривает перехода в азиатскую конференцию , так он ещё умудряется фантазировать о каких-то призрачных шансах отобраться на чемпионат мира 2026 года . Никак не могу понять, он или человек из другой вселенной или клиент Кащенко .
"Товарищ" Дюков видимо живёт в какой-то другой реальности . Даже обидно и очень грустно что такие чиновники у нас в государстве ещё живут в какой-то параллельной жизни . Мало того что он никак не рассматривает перехода в азиатскую конференцию , так он ещё умудряется фантазировать о каких-то призрачных шансах отобраться на чемпионат мира 2026 года . Никак не могу понять, он или человек из другой вселенной или клиент Кащенко .