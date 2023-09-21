Глава РФС заявил, что у сборной России ещё есть шансы отобраться на ЧМ-2026 .

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вчера, 20:17

Президент РФС заявил, что у сборной России ещё есть шансы отобраться на ЧМ -2026.

Шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года ещё не потеряны.

Ранее глава организации высказался на тему возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).