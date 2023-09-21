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Глава РФС заявил, что у сборной России ещё есть шансы отобраться на ЧМ-2026

вчера, 20:17

Президент РФС Александр Дюков заявил, что у сборной России ещё есть шансы отобраться на ЧМ-2026.

Шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года ещё не потеряны.

Ранее глава организации высказался на тему возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:40
вопрос-то интересный
Кардинал 2
Кардинал 2
вчера в 23:11
Есть. Если Вову в ближайшее время к стенке поставят.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:12
Если только под нейтральным флагом и без Гимна.
zz2r8wajnn34
zz2r8wajnn34
вчера в 21:59
Дюков глупец,или ОчкОвтиратель
протон
протон
вчера в 21:58
Интересно, что всё всё прекрасно понимают при каких условиях у нас есть шансы, но делают вид... Действительно клоун...
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:57
Какой же примат этот Дюков!
Сп62
Сп62
вчера в 21:14
Шансы, на которые мы повлиять не в силах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:42
Глава РФС заявил, что у сборной России ещё есть шансы отобраться на ЧМ-2026 .
"Товарищ" Дюков видимо живёт в какой-то другой реальности . Даже обидно и очень грустно что такие чиновники у нас в государстве ещё живут в какой-то параллельной жизни . Мало того что он никак не рассматривает перехода в азиатскую конференцию , так он ещё умудряется фантазировать о каких-то призрачных шансах отобраться на чемпионат мира 2026 года . Никак не могу понять, он или человек из другой вселенной или клиент Кащенко .
adekvat
adekvat
вчера в 20:42
Какие шансы? Что они там курят?
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:38
Сам то в это верит этот ждун? Гнать в шею....
Гость
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