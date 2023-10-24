«Бавария» одолела «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов .

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24 октября 2023, 21:39

«Галатасарай» уступил «Баварии» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Кингсли Коман вывел гостей вперед на 8-й минуте. Мауро Икарди сравнял счет на 30-й, реализовав пенальти. Харри Кейн на 73-й вновь обеспечил гостям преимущество. На 79-й третий мяч команды забил Джамал Мусиала.

После поединка «Галатасарай» идет на 2-м месте в группе А (4 балла), «Бавария» лидирует (9 очков).

В другой встрече «Интер» обыграл «Ред Булл Зальцбург».