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«Бавария» одолела «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

24 октября 2023, 21:39
ГалатасарайЛоготип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)1 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Галатасарай» уступил «Баварии» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).

Кингсли Коман вывел гостей вперед на 8-й минуте. Мауро Икарди сравнял счет на 30-й, реализовав пенальти. Харри Кейн на 73-й вновь обеспечил гостям преимущество. На 79-й третий мяч команды забил Джамал Мусиала.

После поединка «Галатасарай» идет на 2-м месте в группе А (4 балла), «Бавария» лидирует (9 очков).

В другой встрече «Интер» обыграл «Ред Булл Зальцбург».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
25 октября в 05:04
В целом всё по делу: кто сильнее, тот и победил.
Василий 50
Василий 50
25 октября в 03:30
Галатасарай пока не дорос до уровня машины.
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
25 октября в 01:48
Добивать нечего, кроме как сказать, что Хамман от части прав, Тухель находится в некой прострации и в Баварии он долго не протянет…🤔
Бот зануда
Бот зануда
25 октября в 01:20


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95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
25 октября в 00:39
Ну, это, я думаю, можно исправить. Если обратил внимание, то Винисиус и Камавинга тоже вначале не очень сильны были в физическом плане.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
25 октября в 00:08
У Сарая сейчас очень хороший состав, из группы выйти могут спокойно
kazakoff
kazakoff
24 октября в 22:50
Ожидаемо турки упёрлись и ожидаемая победа Баварии
3jmvp7tus5e8
3jmvp7tus5e8
24 октября в 22:48
Турки не заслуживали поражения, могли забить больше, но мазали , в принципе выиграл тот кто и должен был
stanichnik
stanichnik
24 октября в 22:38, ред.
В футбол играют 22 человека, а выигрывают всегда немцы, в данном случае Бавария. Если что, это не я сказал.
Palex
Palex ответ Ironigor (раскрыть)
24 октября в 22:24
Сослогательные "если бы" уже давно в футболе не катят. А " если бы" Сане, все три выхода один в один забил? Так что не будем об этом. Если по игре,то первый тайм за Турками,во втором, сказался класс немцев и усталость Галатасарая. 70 минут играть в прессинг, очень затратная вещь и ни каждому дана.
протон
протон
24 октября в 22:18
наконец-то у Кейна клуб, который на что-то претендует
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
24 октября в 22:17
Видимо, ответ не мне. Но соглашусь, тоже думаю, что не потянет АПЛ, об этом писал уже ранее
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
24 октября в 22:13
У него физа никакая, в АПЛ в "Арсенале" как раз попробовал играть и не тянул.
95-shishani-95
95-shishani-95
24 октября в 22:06
С победой немецкую машину и всю армию их болельщиков! В победе Баварии никаких сомнений не было. Но, в какой-то момент матча, турецкий клуб заставил поверить в себя. Думаю, что Галатасарай очень достойно отыграл этот матч, тем более против такого соперника. Кто там говорил, что Джамал Мусиала слабый игрок, что потеряется в Английской Примьер Лиге? Очень хорошо сегодня отыграл. Просто немного нужно подтянуть физическую форму. А дальше, всё получится. Тем более, если попадет в Реал Мадрид или Манчестер Сити. Пожелаю успехов и больших побед Галатасараю!!!
Ironigor
Ironigor
24 октября в 21:59, ред.
«Бавария» одолела «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов .
Кто не видел этот матч и увидел итоговый счёт , наверное подумает что вполне предсказуемо и ожидаемый счёт . Но если бы Галатасарай хотя бы четверть своих созданных моментов воплотила в голы ещё в первомтайме, то боюсь что счёт на табло стал бы для болельщиков и игроков Баварии просто Катастрофой. Ну это футбол и такое тоже частенько случается, когда итоговый счёт на табло не отражает реалии которые происходят на поле . Тем не менее Бавария сделали своё дело и стали намного ближе к тому чтобы выйти из группы .
Capral
Capral
24 октября в 21:58, ред.
Душераздирающее зрелище от игры Баварии в 1-м тайме. Неподвижный футбол, статичная атака, невыразительная средняя линия и ужасающая защита. Всё, что кое-как получалось у Баварии- это иногда выбегать в контратаки, которые частенько губил неуклюжий Сане. Если Сане, портил игру Баварии в атаке, то Киммих проваливался в защите. Вобщем, спасибо туркам, что не наказали соперника в 1-м тайме. Во 2-м тайме, когда соперник подустал, Бавария заиграла веселее и победила. Но впечатление от игры немцев- весьма печальное...

Турки выдали 1-м тайм шедевральный. Вязали по ногам и рукам соперника на всех участках поля, при этом еще и классно комбинировали. Однако, страшно энергозатратная первая половина игры, сказалась на действиях команды, что незамедлительно отобразилось на конeчном результате. Если вернуться к игре Баварии, а точнее к её ГТ, то в этой связи надо заметить, что работает Тухель в страшном напряжении и под огромным давлением.

Так, вчера, появилось очень агрессивное интервью Д.Хаманна направленное на Тухеля. Цитирую: "Мне надоело вечное нытьё Тухеля, что ему чего-то не хватает. Я устал это слушать. Он не чувствует, никакой ответственности. Кроме всего, он плохо работает на трансферах и сам решает, кто ему нужен. Но он- только часть команды, есть еще и руководство."
sihafazatron
sihafazatron
24 октября в 21:55
Первый тайм:
xG 1.95 - 0.36
Удары 16 - 3
В створ 4-2
Угловые 3 -1
.........
Полное доминирование Галатасарая, а во втором тайме уже сдулись
A.S.A
A.S.A
24 октября в 21:55, ред.
Обстановка на Тюрк Телеком Арене была шикарной!

Болельщики оказывали дополнительное давление на Баварию, но и это не помогло, класс футболистов мюнхенского гранда все же оказался выше и Бавария одержала важную победу, хотя по-первому тайму Галатасарай должен был выносить Баварию!

Ульрайх провел один из лучших матчей, и удержал для Баварии ничью в первом тайме.

В тайме втором немцы показали класс, а вот запал игроков турецкого клуба подупал, а после того, как Джамал довел счет до крупного, Галатасарай и вовсе бросил играть.

Баварию и их болельщиков с победой, а Галатасараю удачи в борьбе за вторую строчку!
Garrincha58
Garrincha58
24 октября в 21:52
давно не видел как в первом тайме сарай отвозил хвалёную Баварию, но видать физики им на второй тайм не хватило, а немцы есть немцы
sihafazatron
sihafazatron
24 октября в 21:40
Жаль сарай, отлично играли. В первом тайме особенно, создали кучу моментов и возили баварию. Уже к перерыву могли 3-4 спокойно забить, но немцы есть немцы. Понравился Торейра, удивлен почему он в Турции играет, вроде еще молод.
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