«Бавария» одолела «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов .

«Галатасарай» уступил «Баварии» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:3).
Кингсли Коман вывел гостей вперед на 8-й минуте. Мауро Икарди сравнял счет на 30-й, реализовав пенальти. Харри Кейн на 73-й вновь обеспечил гостям преимущество. На 79-й третий мяч команды забил Джамал Мусиала.
После поединка «Галатасарай» идет на 2-м месте в группе А (4 балла), «Бавария» лидирует (9 очков).
В другой встрече «Интер» обыграл «Ред Булл Зальцбург».
Болельщики оказывали дополнительное давление на Баварию, но и это не помогло, класс футболистов мюнхенского гранда все же оказался выше и Бавария одержала важную победу, хотя по-первому тайму Галатасарай должен был выносить Баварию!
Ульрайх провел один из лучших матчей, и удержал для Баварии ничью в первом тайме.
В тайме втором немцы показали класс, а вот запал игроков турецкого клуба подупал, а после того, как Джамал довел счет до крупного, Галатасарай и вовсе бросил играть.
Баварию и их болельщиков с победой, а Галатасараю удачи в борьбе за вторую строчку!
Болельщики оказывали дополнительное давление на Баварию, но и это не помогло, класс футболистов мюнхенского гранда все же оказался выше и Бавария одержала важную победу, хотя по-первому тайму Галатасарай должен был выносить Баварию!
Ульрайх провел один из лучших матчей, и удержал для Баварии ничью в первом тайме.
В тайме втором немцы показали класс, а вот запал игроков турецкого клуба подупал, а после того, как Джамал довел счет до крупного, Галатасарай и вовсе бросил играть.
Баварию и их болельщиков с победой, а Галатасараю удачи в борьбе за вторую строчку!
Турки выдали 1-м тайм шедевральный. Вязали по ногам и рукам соперника на всех участках поля, при этом еще и классно комбинировали. Однако, страшно энергозатратная первая половина игры, сказалась на действиях команды, что незамедлительно отобразилось на конeчном результате. Если вернуться к игре Баварии, а точнее к её ГТ, то в этой связи надо заметить, что работает Тухель в страшном напряжении и под огромным давлением.
Так, вчера, появилось очень агрессивное интервью Д.Хаманна направленное на Тухеля. Цитирую: "Мне надоело вечное нытьё Тухеля, что ему чего-то не хватает. Я устал это слушать. Он не чувствует, никакой ответственности. Кроме всего, он плохо работает на трансферах и сам решает, кто ему нужен. Но он- только часть команды, есть еще и руководство."
Турки выдали 1-м тайм шедевральный. Вязали по ногам и рукам соперника на всех участках поля, при этом еще и классно комбинировали. Однако, страшно энергозатратная первая половина игры, сказалась на действиях команды, что незамедлительно отобразилось на конeчном результате. Если вернуться к игре Баварии, а точнее к её ГТ, то в этой связи надо заметить, что работает Тухель в страшном напряжении и под огромным давлением.
Так, вчера, появилось очень агрессивное интервью Д.Хаманна направленное на Тухеля. Цитирую: "Мне надоело вечное нытьё Тухеля, что ему чего-то не хватает. Я устал это слушать. Он не чувствует, никакой ответственности. Кроме всего, он плохо работает на трансферах и сам решает, кто ему нужен. Но он- только часть команды, есть еще и руководство."