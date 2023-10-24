«Тоттенхэм» переиграл «Фулхэм» и лидирует в таблице Премьер-Лиги

«Тоттенхэм» выиграл у «Фулхэма» в 9-м туре АПЛ (2:0).
Хын-Мин Сон открыл счет на 36-й минуте, Джеймс Мэддисон на 54-й удвоил преимущество команды.
После игры «шпоры» лидируют в таблице чемпионата Англии (23 очка), «дачники» занимают 13-ю строчку (11 пунктов).
Почему бы и на АПЛ не замахнуться....
Будет интересно ..для Кейна....если Тоттенхэм возьмёт АПЛ...а Бавария не возьмёт Бундес....
Почему бы и на АПЛ не замахнуться....
Будет интересно ..для Кейна....если Тоттенхэм возьмёт АПЛ...а Бавария не возьмёт Бундес....