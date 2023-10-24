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«Тоттенхэм» переиграл «Фулхэм» и лидирует в таблице Премьер-Лиги

24 октября 2023, 00:14
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» выиграл у «Фулхэма» в 9-м туре АПЛ (2:0).

Хын-Мин Сон открыл счет на 36-й минуте, Джеймс Мэддисон на 54-й удвоил преимущество команды.

После игры «шпоры» лидируют в таблице чемпионата Англии (23 очка), «дачники» занимают 13-ю строчку (11 пунктов).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 октября в 10:22
Были уже в Финале ЛЧ....
Почему бы и на АПЛ не замахнуться....

Будет интересно ..для Кейна....если Тоттенхэм возьмёт АПЛ...а Бавария не возьмёт Бундес....
VeniaminS
VeniaminS
24 октября в 08:54
Без Митровича ослабла атака в Фулхэме - это точно!
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
24 октября в 07:58
Посмотрим, смогут ли шпоры удержать лидерство до нового года.
ОПС
ОПС
24 октября в 07:55
Но все равно, это лидерство ненадолго.
DXTK
DXTK
24 октября в 07:21
Тоттенхэм все еще первый........чампионство близко.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
24 октября в 06:33
И Кейн.!
nbz64vre4xmd
nbz64vre4xmd
24 октября в 05:41
Пусть курятник немного потешит себя перед возвращением в привычную середину таблицы
протон
протон
24 октября в 02:24
Помню, как были самые заплюсованные комменты, что "ТТХ с этим физруком и без Кейна будет за выживание бороться". И ведь реально это все плюсовали, желчь свою извергали)) А что теперь?) Конечно ТТХ не выиграет АПЛ, но болельщики ТТХ со временем Почеттино так не кайфовали. От игры, от единения с командой, да от всего.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
24 октября в 01:34
Это всё Сон..
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