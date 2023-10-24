Лидерство «Тоттенхэма» и «Байера». Обзор тура РПЛ и топ-5 лиг Европы

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24 октября 2023, 00:48

В РПЛ продолжает лидировать «Краснодар» (28 очков). Победа «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:1) позволила «сине-бело-голубым» подняться на вторую строчку (23 балла), самарцы замыкают топ-3 (21 пункт). В зоне стыковых матчей идут «Факел» и «Балтика» (12 и 11 очков соответственно). Замыкают таблицу «Оренбург» (11 пунктов) и «Сочи» (9 очков).

В Англии единоличным лидером является «Тоттенхэм» (23 очка). «Манчестер Сити» и «Арсенал» расположились в топ-3 (по 21 баллу). «Ливерпуль» замыкает топ-4 (20 баллов). В нижней части таблицы находятся «Бернли», «Борнмут» и «Шеффилд Юнайтед» (4, 3 и 1 пункт соответственно).

В Испании на 1-м месте идет «Реал», но лидирует за счет дополнительных показателей — на 2-й строчке расположилась «Жирона», у обоих коллективов по 25 очков. Топ-3 замыкает «Барселона» (24 балла), далее идет «Атлетико» (22 пункта). «Реал Сосьедад», за который играет хавбек , идет на 5-й позиции (18 очков). В нижней части таблицы расположились «Сельта», «Гранада» (по 6 очков) и «Альмерия» (3 балла).

В Италии топ-3 сформирован из следующих коллективов: «Интер», «Милан», «Ювентус» (22, 21 и 20 баллов соответственно). Действующий чемпион «Наполи» замыкает топ-4 (17 очков). В нижней части таблицы идут «Удинезе» (6 очков), «Салернитана» (4 балла) и «Кальяри» (3 пункта).

В Бундеслиге «Байер» идет на 1-м месте (22 очка), «Штутгарт» на 2-й строчке (21 пункт), на 3-й позиции «Бавария» (20 баллов). Топ-4 замыкает «Боруссия» Дортмунд (20 очков). В нижней части таблицы находятся «Кёльн», «Бохум» (по 4 балла) и «Майнц» (2 пункта).