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Лидерство «Тоттенхэма» и «Байера». Обзор тура РПЛ и топ-5 лиг Европы

24 октября 2023, 00:48

В РПЛ продолжает лидировать «Краснодар» (28 очков). Победа «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:1) позволила «сине-бело-голубым» подняться на вторую строчку (23 балла), самарцы замыкают топ-3 (21 пункт). В зоне стыковых матчей идут «Факел» и «Балтика» (12 и 11 очков соответственно). Замыкают таблицу «Оренбург» (11 пунктов) и «Сочи» (9 очков).

Лидерство «Тоттенхэма» и «Байера». Обзор тура РПЛ и топ-5 лиг Европы

В Англии единоличным лидером является «Тоттенхэм» (23 очка). «Манчестер Сити» и «Арсенал» расположились в топ-3 (по 21 баллу). «Ливерпуль» замыкает топ-4 (20 баллов). В нижней части таблицы находятся «Бернли», «Борнмут» и «Шеффилд Юнайтед» (4, 3 и 1 пункт соответственно).

Лидерство «Тоттенхэма» и «Байера». Обзор тура РПЛ и топ-5 лиг Европы

В Испании на 1-м месте идет «Реал», но лидирует за счет дополнительных показателей — на 2-й строчке расположилась «Жирона», у обоих коллективов по 25 очков. Топ-3 замыкает «Барселона» (24 балла), далее идет «Атлетико» (22 пункта). «Реал Сосьедад», за который играет хавбек Арсен Захарян, идет на 5-й позиции (18 очков). В нижней части таблицы расположились «Сельта», «Гранада» (по 6 очков) и «Альмерия» (3 балла).

Лидерство «Тоттенхэма» и «Байера». Обзор тура РПЛ и топ-5 лиг Европы

В Италии топ-3 сформирован из следующих коллективов: «Интер», «Милан», «Ювентус» (22, 21 и 20 баллов соответственно). Действующий чемпион «Наполи» замыкает топ-4 (17 очков). В нижней части таблицы идут «Удинезе» (6 очков), «Салернитана» (4 балла) и «Кальяри» (3 пункта).

Лидерство «Тоттенхэма» и «Байера». Обзор тура РПЛ и топ-5 лиг Европы

В Бундеслиге «Байер» идет на 1-м месте (22 очка), «Штутгарт» на 2-й строчке (21 пункт), на 3-й позиции «Бавария» (20 баллов). Топ-4 замыкает «Боруссия» Дортмунд (20 очков). В нижней части таблицы находятся «Кёльн», «Бохум» (по 4 балла) и «Майнц» (2 пункта).

Лидерство «Тоттенхэма» и «Байера». Обзор тура РПЛ и топ-5 лиг Европы

В Лиге 1 лидирует «Монако», в котором выступает полузащитник Александр Головин (20 очков). «Ницца» и ПСЖ расположились в топ-3 (19 и 18 баллов соответственно). На 4-й строчке «Лилль» (15 очков). «Гавр» хавбека Далера Кузяева находится на 11-й позиции (10 баллов). В нижней части таблицы идут «Мец», «Клермон» и «Лион» (8, 5 и 3 балла соответственно).

Лидерство «Тоттенхэма» и «Байера». Обзор тура РПЛ и топ-5 лиг Европы

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
24 октября в 11:36, ред.
Хорошая, собирательная инфа для статы, - не анализа.
Даже треть сезона не сыграна... Через пару месяцев ТТХ если и будет в топ-4, то уже для них хорошо; Жирона к тому времени улетит в середину Ла Лиговской таблицы ( а то и ниже); Бавария единолично сядет на свой БундесТрон и в очередной раз покажет всем остальным в Германии свою "сосиску"...; и только в Серии А будет всё как есть сегодня (за малейшим изменением мест вечных лидеров, естессно...)
Die Schwaben
Die Schwaben ответ asraeil (раскрыть)
24 октября в 08:53
Ну почему же неожиданно 😁 вполне ожидаемо!
Scorp689
Scorp689
24 октября в 08:47
Все фавориты чемпионатов рядом со своими будущими местами...
stanichnik
stanichnik
24 октября в 08:38
У "шпор" два дерби подряд, во втором с Челси могут не сдюжеть.
asraeil
asraeil
24 октября в 08:02
Неожиданно Штудгард на втором месте....
Foxes
Foxes
24 октября в 07:28
Пока Тоттенхэм не плохо смотрится!
DXTK
DXTK
24 октября в 07:27
Большая неожиданность на старте сезона от Байера, Краснодара, Тоттенхэма, Жироны, ну и 3 место ПСЖ не в самом сильном чемпионате тоже шокирует.
95-shishani-95
95-shishani-95
24 октября в 07:15, ред.
Самое главное это то, что Реал Мадрид лидер. Надеюсь, что Краснодар, Монако и Байер тоже не упустят первое место.
нечитайло
нечитайло
24 октября в 07:11
тотенхему уже давно пора себя проявить
g2nuda3g7hxj
g2nuda3g7hxj
24 октября в 05:39
Из всех лидеров к финишу останется таковым только Реал
kazakoff
kazakoff
24 октября в 05:23
Интересные команды лидируют в топ-5
Ещё в Италии не хватает, чтобы Аталанта или Фиорентина в лидерах была
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 октября в 04:32
ТТХ нечего думать о трофее, он не попадет и в топ-4...
Ironigor
Ironigor
24 октября в 03:07
Всё равно интереснее Бундеслиги нет ни одного чемпионата !)
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