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Ари — Дзюбе: «Переходи в мою команду, только играть будешь бесплатно»

вчера, 21:58

Президент «Атлетико Сеаренсе» Ари обратился к нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе с предложением перейти в бразильский клуб.

Пригласить Артёма Дзюбу в «Атлетико Сеаренсе»? С удовольствием, это будет топ! Артём, делаю тебе официальное предложение – переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из «Локомотива»! Будем зажигать вместе, как в «Спартаке» в 2010 году. Я и ты – лучшие нападающие России.

Ещё Диму Тарасова готов принять с Юрием Газинским. Ребята, переходите в мой бразильский клуб, тут будет веселее (смеётся). Только есть одно «но»: Артём, денег нет, будешь играть бесплатно.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
сегодня в 01:46, ред.
при всем неуважении к зюбе но играть за бесплатно можно только не будучи футболистом
ах да...
Barcelona
Barcelona
вчера в 22:55
Дзюба: Сейчас бесплатно даже чирий на заднице не выскочит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:34
Дзюба без денег футбол на ветер, Ари.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:33
Возможно последний раз когда Артёмка играл бесплатно , был в Детском саду в песочнице...)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:12
Столбы без денег не играют...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:12
Бесплатно Дзюба даже руки не поднимет)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:11
Ну кто так Рукаку танцует, нужна прелюдия))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:59
"Артём, денег нет, будешь играть бесплатно...."

Вот с этого и надо было начинать))
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