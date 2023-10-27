Ари — Дзюбе: «Переходи в мою команду, только играть будешь бесплатно»

Президент «Атлетико Сеаренсе» Ари обратился к нападающему «Локомотива» с предложением перейти в бразильский клуб.

Пригласить Артёма Дзюбу в «Атлетико Сеаренсе»? С удовольствием, это будет топ! Артём, делаю тебе официальное предложение – переходи в мою команду этой зимой или летом, можешь уходить из «Локомотива»! Будем зажигать вместе, как в «Спартаке» в 2010 году. Я и ты – лучшие нападающие России.

Ещё Диму Тарасова готов принять с Юрием Газинским. Ребята, переходите в мой бразильский клуб, тут будет веселее (смеётся). Только есть одно «но»: Артём, денег нет, будешь играть бесплатно.