Спортдиректор «Оренбурга»: «У нас в борьбе за Джикию шансов нет»

Спортивный директор «Оренбурга» полагает, что защитник «Спартака» вряд ли перейдет в его команду.

У нас в борьбе за Джикию шансов нет. Мы не настолько богаты. Это фантазии. Мы и Криштиану Роналду рассматриваем, и Месси, только вопрос в возможностях. Надо понимать, что мы можем себе позволить, а что нет. А фантазировать никто не запрещал.