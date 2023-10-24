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Спортдиректор «Оренбурга»: «У нас в борьбе за Джикию шансов нет»

24 октября 2023, 19:49

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев полагает, что защитник «Спартака» Георгий Джикия вряд ли перейдет в его команду.

У нас в борьбе за Джикию шансов нет. Мы не настолько богаты. Это фантазии. Мы и Криштиану Роналду рассматриваем, и Месси, только вопрос в возможностях. Надо понимать, что мы можем себе позволить, а что нет. А фантазировать никто не запрещал.

Ранее гендиректор «Монцы» дал комментарий об интересе клуба к Джикии.

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Все комментарии
ABir
ABir
24 октября в 21:49
Разве уход Джикии из Спартака уже решенный вопрос?
Ironigor
Ironigor
24 октября в 20:59
Довольно правильный и честный анализ .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 октября в 20:27
Сейчас все перессорятся :
- Вы берите...
- Сами берите....
- Давайте на спичках...
- Кому короткая - тому Джикия...
Futurista
Futurista
24 октября в 20:02
Джикия в Оренбург не поедет...
Карпин...
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