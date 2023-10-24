Спортдиректор «Оренбурга»: «У нас в борьбе за Джикию шансов нет»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев полагает, что защитник «Спартака» Георгий Джикия вряд ли перейдет в его команду.
У нас в борьбе за Джикию шансов нет. Мы не настолько богаты. Это фантазии. Мы и Криштиану Роналду рассматриваем, и Месси, только вопрос в возможностях. Надо понимать, что мы можем себе позволить, а что нет. А фантазировать никто не запрещал.
Ранее гендиректор «Монцы» дал комментарий об интересе клуба к Джикии.
- Вы берите...
- Сами берите....
- Давайте на спичках...
- Кому короткая - тому Джикия...
- Вы берите...
- Сами берите....
- Давайте на спичках...
- Кому короткая - тому Джикия...
Карпин...
Карпин...