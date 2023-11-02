«Акрон» вылетел из Кубка России, проиграв «Волгарю»

«Акрон» уступил «Волгарю» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России (0:1).
На 90+1-й минуте единственный гол забил Дмитрий Лесников.
В 1/4 нижней сетки плей-офф астраханцы встретятся с командой, занявшей 3-е место на групповом этапе Пути РПЛ.
«Акрон» уступил «Волгарю» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России (0:1).
На 90+1-й минуте единственный гол забил Дмитрий Лесников.
В 1/4 нижней сетки плей-офф астраханцы встретятся с командой, занявшей 3-е место на групповом этапе Пути РПЛ.
Ну, теперь Локо, Спартак, Динамо и Краснодар могут спать в кубке спокойно..))
Ну, теперь Локо, Спартак, Динамо и Краснодар могут спать в кубке спокойно..))