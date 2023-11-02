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«Акрон» вылетел из Кубка России, проиграв «Волгарю»

вчера, 17:56
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 1Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)ВолгарьМатч завершен

«Акрон» уступил «Волгарю» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России (0:1).

На 90+1-й минуте единственный гол забил Дмитрий Лесников.

В 1/4 нижней сетки плей-офф астраханцы встретятся с командой, занявшей 3-е место на групповом этапе Пути РПЛ.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
баск
баск
вчера в 18:56
Совсем бесславное завершение борьбы за кубок у Акрона, этой грозы клубов РПЛ прошлого сезона..

Ну, теперь Локо, Спартак, Динамо и Краснодар могут спать в кубке спокойно..))
z8fqn97azhaq
z8fqn97azhaq
вчера в 18:47
Больше повезло Волгарю
Capral
Capral
вчера в 18:32
Ну и правильно- не всегда же будет так везти как весной.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:17
Неожиданно вылетели,лидеры в чемпионате в своей лиге.
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