Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» Киев

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вчера, 13:56

Пресс-служба «Динамо» Киев сообщает, что исполняющим обязанности главного тренера клуба стал .

Он будет готовить команду к следующим матчам после того, как Мирча Луческу подал в отставку. Шовковский уже исполнял обязанности главного тренера киевского «Динамо» в конце прошлого сезона, когда Луческу переносил операцию на ноге.

Напомним, что Шовковский выступал за «Динамо» Киев с 1992 по 2016 год.