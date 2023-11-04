Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» Киев

Пресс-служба «Динамо» Киев сообщает, что исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Александр Шовковский.
Он будет готовить команду к следующим матчам после того, как Мирча Луческу подал в отставку. Шовковский уже исполнял обязанности главного тренера киевского «Динамо» в конце прошлого сезона, когда Луческу переносил операцию на ноге.
Напомним, что Шовковский выступал за «Динамо» Киев с 1992 по 2016 год.
Ну, а в последнее время стало очень много тренеров, которые вообще не играли на профессиональном уровне.
Кстати во все времена были те кто рано завязал с игровой карьерой и много чего добивались в роли тренера.
Так же можно с уверенностью сказать, что из топ игроков, только единицы становятся топ тренерами.
Из действующих топ тренеров пожалуй только Пеп и Анчалотти могут этим похвастаться, а из остальных толк не вышел.
Может кого то упустил, но таких по пальцам пересчитать можно.
Ну, а в последнее время стало очень много тренеров, которые вообще не играли на профессиональном уровне.
Кстати во все времена были те кто рано завязал с игровой карьерой и много чего добивались в роли тренера.
Так же можно с уверенностью сказать, что из топ игроков, только единицы становятся топ тренерами.
Из действующих топ тренеров пожалуй только Пеп и Анчалотти могут этим похвастаться, а из остальных толк не вышел.
Может кого то упустил, но таких по пальцам пересчитать можно.