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Шовковский стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» Киев

вчера, 13:56

Пресс-служба «Динамо» Киев сообщает, что исполняющим обязанности главного тренера клуба стал Александр Шовковский.

Он будет готовить команду к следующим матчам после того, как Мирча Луческу подал в отставку. Шовковский уже исполнял обязанности главного тренера киевского «Динамо» в конце прошлого сезона, когда Луческу переносил операцию на ноге.

Напомним, что Шовковский выступал за «Динамо» Киев с 1992 по 2016 год.

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Все комментарии
xw4uynqbu8cf
xw4uynqbu8cf ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 18:29
Черчесов не исключение, окстись))
Capral
Capral
вчера в 14:27, ред.
Вчера болел за Шахту, впрочем- как и всегда! Румына не жаль- продажная нечисть, перебежавшая на сторону главного недруга. Шовковский? Не знаю, какой из него получится тренер, никогда не любил бывших вратарей тренерами, но как вратарь, в прошлом- самый обычный, с кучей ошибок. Можно вспомнить его пропущенные голы с Баварией в Киеве в 1999-м, или от сб.Словении в 2001-м, и тд. Вобщем- без разницы.

И как человек- г...о.
Байкал-38
Байкал-38 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 14:25
Тут можно с Вами согласиться, но и немного поспорить, в том смысле, что вратарей намного меньше чем полевых игроков и соответственно тренеров вратарей в разы меньше.
Ну, а в последнее время стало очень много тренеров, которые вообще не играли на профессиональном уровне.
Кстати во все времена были те кто рано завязал с игровой карьерой и много чего добивались в роли тренера.
Так же можно с уверенностью сказать, что из топ игроков, только единицы становятся топ тренерами.
Из действующих топ тренеров пожалуй только Пеп и Анчалотти могут этим похвастаться, а из остальных толк не вышел.
Может кого то упустил, но таких по пальцам пересчитать можно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 14:10
Из вратарей редко получаются топ-тренеры. Черчесов - исключение.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:10
Там надо много кого менять, не только главного тренера киевского Динамо.
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