Клуб Серии C уволил тренера, помогавшего Ваноли в «Спартаке»

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24 октября 2023, 13:55

Клуб «Анкона», который выступает в Серии C, уволил с должности главного тренера.

Команда с 9 очками занимает 14-е место в Группе B после 9 матчей.

В 2022 году специалист работал помощником Паоло Ваноли в «Спартаке».