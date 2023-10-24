Клуб Серии C уволил тренера, помогавшего Ваноли в «Спартаке»

Клуб «Анкона», который выступает в Серии C, уволил Марко Донаделя с должности главного тренера.
Команда с 9 очками занимает 14-е место в Группе B после 9 матчей.
В 2022 году специалист работал помощником Паоло Ваноли в «Спартаке».
Клуб «Анкона», который выступает в Серии C, уволил Марко Донаделя с должности главного тренера.
Команда с 9 очками занимает 14-е место в Группе B после 9 матчей.
В 2022 году специалист работал помощником Паоло Ваноли в «Спартаке».
Интересно, что скажет по этому поводу Зарема?
Интересно, что скажет по этому поводу Зарема?