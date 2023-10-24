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Клуб Серии C уволил тренера, помогавшего Ваноли в «Спартаке»

24 октября 2023, 13:55

Клуб «Анкона», который выступает в Серии C, уволил Марко Донаделя с должности главного тренера.

Команда с 9 очками занимает 14-е место в Группе B после 9 матчей.

В 2022 году специалист работал помощником Паоло Ваноли в «Спартаке».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 октября в 19:42
Парень старался скрыть своё прошлое при трудоустройстве....но плачевные результаты выдали в нём "помощника Ваноли"...)))
Байкал-38
Байкал-38
24 октября в 15:47
Заговором попахивает!!!
Интересно, что скажет по этому поводу Зарема?
Djebrael
Djebrael
24 октября в 14:30
Плохому научился у Ваноли....:)))
Митя Митин
Митя Митин
24 октября в 14:12
Не справился, значит давай,до свидания!
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