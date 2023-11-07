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ГлавнаяНовостиВокруг футболаМедийная футбольная лига 2023. 4 сезон

В феврале 2024 года может состояться чемпионат мира для медийных сборных

вчера, 11:29

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах провести чемпионат мира среди медийных сборных.

Местом проведения соревнования, вероятно, станет ОАЭ.

Ожидается, что участие примут Россия, Беларусь, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Китай, Бразилия, Аргентина, Мексика. Коллективы из Европы и Африки также имеют шансы стать частью проекта.

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 18:34
На что смотреть то?
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 18:27
А что это такое?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:44
В Испании, где футбол на очень хорошем уровне, медийную лигу смотрят, поддерживают, там участвуют профессионалы, финальный матч играли на Камп Ноу.

В Бразилии, где в каждом поколении футболистов минимум 5 суперзвезд, медийный футбол очень развит, в нем принимают участие легендарные футболисты, все кайфуют, это тоже праздник футбола.

В России, где футбол 23ный, загнивающий, практически мертвый, где нет талантов от слова совсем, лишь очень редкие исключения, такие как Головин, люди говорят, что им этого не надо, это клоунада, это убивает футбол...
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 15:59
Мда. Сперва бокс и единоборства превратили в клоунаду, теперь и до футбола дело дошло.
Рой Макай
Рой Макай ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:12
Конечно, ведь при наличии США и Англий шансы на победу сборной России резко сокращаются
112910415
112910415
вчера в 13:25
ну любопытно же !
нашим будет интересно
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:38
Очень хорошо. Будет, что игнорировать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:10
И никаких США и Англий!
drug01
drug01
вчера в 12:07
Это интересный проект! Будем ждать и смотреть
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