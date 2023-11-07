В феврале 2024 года может состояться чемпионат мира для медийных сборных

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах провести чемпионат мира среди медийных сборных.
Местом проведения соревнования, вероятно, станет ОАЭ.
Ожидается, что участие примут Россия, Беларусь, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Китай, Бразилия, Аргентина, Мексика. Коллективы из Европы и Африки также имеют шансы стать частью проекта.
В Бразилии, где в каждом поколении футболистов минимум 5 суперзвезд, медийный футбол очень развит, в нем принимают участие легендарные футболисты, все кайфуют, это тоже праздник футбола.
В России, где футбол 23ный, загнивающий, практически мертвый, где нет талантов от слова совсем, лишь очень редкие исключения, такие как Головин, люди говорят, что им этого не надо, это клоунада, это убивает футбол...
В Бразилии, где в каждом поколении футболистов минимум 5 суперзвезд, медийный футбол очень развит, в нем принимают участие легендарные футболисты, все кайфуют, это тоже праздник футбола.
В России, где футбол 23ный, загнивающий, практически мертвый, где нет талантов от слова совсем, лишь очень редкие исключения, такие как Головин, люди говорят, что им этого не надо, это клоунада, это убивает футбол...
нашим будет интересно
нашим будет интересно