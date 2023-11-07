В феврале 2024 года может состояться чемпионат мира для медийных сборных

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вчера, 11:29

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах провести чемпионат мира среди медийных сборных.

Местом проведения соревнования, вероятно, станет ОАЭ .

Ожидается, что участие примут Россия, Беларусь, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Китай, Бразилия, Аргентина, Мексика. Коллективы из Европы и Африки также имеют шансы стать частью проекта.