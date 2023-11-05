Клуб из Медиалиги пригласил экс-игрока «Зенита» на тренировки

Бывший полузащитник «Зенита» получил приглашение от клуба Медиалиги «Эгриси».

Команда спортивного комментатора предложила футболисту тренироваться вместе с коллективом. Ранее хавбек в соцсетях написал о расторжении контракта с «Урарту».

Экс-игрок сборной России Павел Могилевец был исключен из команды «Урарту» и не может тренироваться и играть за другие клубы.

К счастью, мы не профессиональная команда, поэтому официально зовем Павла на наши тренировки до конца года для поддержания формы.

Мы тренируемся по вторникам и четвергам на северо-западе Москвы. Павел, если хочется поддержать форму до открытия трансферного окна, мы готовы тебе в этом помочь.