Бывший топ-менеджер Nokia хочет купить «Интер»

Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус намерен приобрести права на «Интер». Он основал инвестиционную компанию XXI Century Capital, в ближайшее время организация хочет направить «адекватное» предложение Suning Holdings Group. Бизнесмен дал комментарий по теме:

XXI Century Capital подписала контракты суммарно на 2,5 млрд долларов с инвесторами, которые готовы вложить средства в наши проекты. Мы сделаем достойное предложение, используя часть этих денег.

Во время интервью Зиллиакус также высказался:

Наши инвесторы не относятся к миру футбола. Верим, что «Интер» способен стать еще более сильным клубом, чем сейчас. Это не критика в адрес нынешнего руководства, там замечательные менеджеры и тренер. Но мы будем стремиться к росту.

Мы собираемся специализироваться на создании услуг для фанатов по всему миру, чтобы увеличить доходы, а после этого укрепить позиции на рынке. Следствием всего этого станет возможность приобретения лучших футболистов и совершенствования и без того сильной команды. Мбаппе стал бы не просто мечтой.

Суть в том, чтобы постепенно укреплять и без того качественный состав и ежегодно бороться за чемпионство и победу в Лиге чемпионов.

Хотим превратить «Интер» в величайшую команду мира. Мы готовы изучить возможность совместной работы с Чжаном, оставив его на посту президента, но взяв на себя управление организацией в целом.