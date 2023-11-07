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Бывший топ-менеджер Nokia хочет купить «Интер»

вчера, 08:46

Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус намерен приобрести права на «Интер». Он основал инвестиционную компанию XXI Century Capital, в ближайшее время организация хочет направить «адекватное» предложение Suning Holdings Group. Бизнесмен дал комментарий по теме:

XXI Century Capital подписала контракты суммарно на 2,5 млрд долларов с инвесторами, которые готовы вложить средства в наши проекты. Мы сделаем достойное предложение, используя часть этих денег.

Во время интервью Зиллиакус также высказался:

Наши инвесторы не относятся к миру футбола. Верим, что «Интер» способен стать еще более сильным клубом, чем сейчас. Это не критика в адрес нынешнего руководства, там замечательные менеджеры и тренер. Но мы будем стремиться к росту.

Мы собираемся специализироваться на создании услуг для фанатов по всему миру, чтобы увеличить доходы, а после этого укрепить позиции на рынке. Следствием всего этого станет возможность приобретения лучших футболистов и совершенствования и без того сильной команды. Мбаппе стал бы не просто мечтой.

Суть в том, чтобы постепенно укреплять и без того качественный состав и ежегодно бороться за чемпионство и победу в Лиге чемпионов.

Хотим превратить «Интер» в величайшую команду мира. Мы готовы изучить возможность совместной работы с Чжаном, оставив его на посту президента, но взяв на себя управление организацией в целом.

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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 12:19
Это не тот случайно который из прямого конкурента apple перешео в NOKIAи она через пару лет развалилась ???
112910415
112910415
вчера в 11:26
пока всё сомнительно
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:44
Накопил деньжат на продаже Nokia 1100 🤣🤣🤣
протон
протон
вчера в 10:20
Не трогайте, пожалуйста, пока что Интер. Чжан отличный президент и результаты у команды отличные. Финал ЛЧ - сбывшаяся мечта. Пусть все работают дальше
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 10:15
Одному господь бог известно, к чему это всё приведёт!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:12
Как говорится: "из рук в руки".
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 09:56
Ожидание: будем бороться каждый год за чемпионство и победу в ЛЧ.
Реальность: Манчестер-Юнайтед.
shlomo
shlomo
вчера в 09:23
Если это все же случится, то хочется пожелать чтобы Интер вышел на новую положительную линию.
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