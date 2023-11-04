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Недавний лидер МЮ становится серьёзной проблемой. Вингеру симпатичнее образ Неймара

вчера, 22:37
Маркус Рэшфорд

Посещение клуба после поражения в дерби – тревожный звоночек.

В нынешнем «Манчестер Юнайтед» хватает проблем – от кошмарной игры группы атаки до слабой обороны и проблем в раздевалке. И тем удивительнее, что один из их источников – недавний лидер «красных дьяволов». За карьеру Маркуса Рэшфорда крайне волнительно

Был лучшим бомбардиром, преодолел кризис

Англичанин – талантливый, но предельно нестабильный вингер, что мы видим на протяжении всей его карьеры. В последний сезон Сульшера в клубе и под руководством Рангника исполнитель больше мучался от последствий травмы, чем играл. Это сказывалось и на всей команде. По итогам чемпионата-21/22 Рэшфорд забил лишь 4 мяча в 25 встречах. Но в межсезонье провёл полноценный комплекс восстановления – поэтому к приходу Эрика тен Хага был полностью готовым. При голландском менеджере он быстро закрепился в ранге одного из лидеров – костяк новый наставник выстраивал вокруг него, Эриксена с Фернандешем и Каземиро, Мартинеса и Варана.

По итогам минувшего сезона Премьер-Лиги показатели стали на порядок лучше – Маркус отметился уже 17 голами (повторил личный рекорд результативности), а также отметился 5 голевыми передачами.

Манкунианцы после провала в кампании-21/22 провели ударный сезон и снова примерили медали, вернулись в ЛЧ, подняли над головой Кубок Лиги и добрались до финала Кубка страны. От коллектива ждали как минимум закрепления успеха. А в Рэшфорде не сомневались.

Очередной спад

По части результативности – хуже стал не только Рэшфорд. Меньше результативных действий и у Бруну Фернандеша, Джейдон Санчо вообще был отстранён из-за конфликта с тренером, Марсьяль не становится лучше, а Антони разбирается с обвинениями бывшей девушки. В таких условиях и форвард-новобранец Расмус Хёйлунд не показывает ничего примечательного.

Но Маркус – один из лидеров. И в такие моменты именно его вмешательство требуется «красным дьяволам». Тен Хаг в начале октября отмечал, что англичанина поддерживает вся команда:

Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команда будет делать необходимые вещи на поле, выводить Маркуса в нужные зоны на поле и правильные позиции. Все в «Манчестер Юнайтед» поддерживают его. Команда верит в него. Думаю, что для Маркуса все изменится с такой уверенностью от команды. Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придет, Маркус – опытный футболист.

К этому моменту вингер на клубном уровне забил лишь 1 мяч – «Арсеналу». До этого против «Ноттингема» отметился голевой передачей. Это все его результативные действия за 10 матчей АПЛ. Плюс скромные 2 ассиста в играх Лиги чемпионов.

После поражения в дерби засветился в клубе – тренер не оценил

Куда хуже – инцидент после дерби с «Ман Сити». Погрузимся в контекст – после четырёх поражений в семи стартовых турах Премьер-Лиги манкунианцы взялись исправлять положение – и обыграли «Брентфорд» с «Шеффилдом». Загвоздка в том, что это середняк и аутсайдер чемпионата, тогда как более статусным коллективам «Юнайтед» неизменно проигрывал.

В преддверии дерби «красные дьяволы» отставали от топ-5 только на 4 балла. И понятно, что между двумя коллективами слишком большая разница в организованности. Но в рамках одного поединка – тем более домашнего для МЮ – был шанс на сенсацию. После поражения манкунианцы остались на 8-й строчке, но отрыв «Виллы» увеличился до 7 баллов.

А Рэшфорд после обиднейшего проигрыша неожиданно оказался в ночном клубе. Отмечается, что направился туда англичанин спустя несколько часов после игры с «небесно-голубыми» — и речь о лучшем ночном клубе Манчестера. Наставник «Юнайтед» отреагировал оперативно – уже через несколько дней тен Хаг заявил:

Да, я знаю об этом [походе Маркуса в клуб], я обсудил это с ним. Конечно, это неприемлемо. Я сказал об этом Маркусу, он извинился. Это внутреннее дело команды. Он часть коллектива. Рэшфорд очень мотивирован на то, чтобы все исправить. Я знаю, сколько усилий он прилагает.

Он совершил ошибку, но это не значит, что он не вписывается в коллектив. Он полностью с командой. Он допустил одну ошибку, но и вне поля, я уверен, он делает все правильно. Делает все, чтобы помочь команде, выступить на должном уровне и позволить нам победить.

Обошлись без серьёзных санкций – осталось посмотреть, как дела сложатся после разговора между тренером и игроком.

Маркус выбрал сомнительный путь

Можно говорить, что выбор досуга – личное дело каждого. Но профессиональному футболисту не придётся даже объяснять, почему идти в клуб после поражения в принципиальном матче при не лучшей своей игре и при общекомандном спаде – сомнительная затея. И не требует объяснений, почему за такое поведение игрока осыпают критикой.

Уже есть пример Неймара – тот похоронил свою репутацию походом в McDonald’s и участием в покерном турнире после неудач «Пари Сен-Жермен» в плей-офф прошлого розыгрыша ЛЧ против «Баварии».

С другой стороны, развивать эту тему не стоит – в «Юнайтед» и без того слишком много проблем требуют сиюминутного решения. Нужно хотя бы найти баланс для благоприятной атмосферы.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 17:17
Вот абсолютно согласен - захотел человек ДР отпраздновать, специально перенёс гулянку чтоб матчу не мешало, теперь будут про какие-то звоночки говорить и козлом отпущения делать. Ну а то, что игру слили, теперь после такого надо в траур впадать и слать лесом все радости жизни
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:11
Фотку Маркуса конечно удачно подобрали) на ней у него выражение лица, как будто он вообще реальность не раздупляет
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 09:06
К чему затрагивать тему Дня Рождения. Не ждать ведь Рэшфорду когда Тен Хаг выиграет в дерби и только потом можно будет отпраздновать.
Если Тен Хагу плохо к чему затрагивать остальных? Тем более личное.
Просто Тен Хагу нужно отвлечь публику вот такой темой, когда команда разваливается.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 08:33
Приплели конечно
Если бы Маркус в клубе не засветился так бы и забыли про него
А так человек-серия, может выдать перфоманс
alexgurzan
alexgurzan ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:41
В 2020м был заголовок, что Лео уже 25 головой наколотил, при его росте вполне неплохой результат. Справедливости ради, это скорее от грамотно выбранной позиции на поле, чем от прыжков, но иногда были и блестящие моменты.
myst5
myst5
сегодня в 00:22
Дело не в игроках а в тренере . Эти проблемы вылазит при нем . А у решфорда была днюха имеет право человек отдохнуть
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:14
Ну ты загнул. Рэшфорд в любой момент своей карьеры был далек от Золотого мяча. От настоящего Золотого мяча, а не того, что дают по 8 раз в одни и те же руки по липовым причинам.
Определенный уровень у него конечно есть. Но статистика весьма средняя. Плюс, первые пару сезонов он все время подавал угловые... И это будучи а) нападающим! б) высоким нападающим.
Форвард который не умеет играть головой, это неполноценный форвард. Даже Месси один раз в жизни забил головой, в ворота все того же мю.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:42
Если бы играл в сити, возможно за ЗМ бы мог побороться. А так в мю бардак полный, че еще ждать? Да и Бруно, по-моему, тоже регрессирует, раньше он был куда опаснее
Гость
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