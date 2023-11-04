Недавний лидер МЮ становится серьёзной проблемой. Вингеру симпатичнее образ Неймара

1699126647

вчера, 22:37

Посещение клуба после поражения в дерби – тревожный звоночек.

В нынешнем «Манчестер Юнайтед» хватает проблем – от кошмарной игры группы атаки до слабой обороны и проблем в раздевалке. И тем удивительнее, что один из их источников – недавний лидер «красных дьяволов». За карьеру Маркуса Рэшфорда крайне волнительно

Был лучшим бомбардиром, преодолел кризис

Англичанин – талантливый, но предельно нестабильный вингер, что мы видим на протяжении всей его карьеры. В последний сезон Сульшера в клубе и под руководством Рангника исполнитель больше мучался от последствий травмы, чем играл. Это сказывалось и на всей команде. По итогам чемпионата-21/22 Рэшфорд забил лишь 4 мяча в 25 встречах. Но в межсезонье провёл полноценный комплекс восстановления – поэтому к приходу Эрика тен Хага был полностью готовым. При голландском менеджере он быстро закрепился в ранге одного из лидеров – костяк новый наставник выстраивал вокруг него, Эриксена с Фернандешем и Каземиро, Мартинеса и Варана.

По итогам минувшего сезона Премьер-Лиги показатели стали на порядок лучше – Маркус отметился уже 17 голами (повторил личный рекорд результативности), а также отметился 5 голевыми передачами.

Манкунианцы после провала в кампании-21/22 провели ударный сезон и снова примерили медали, вернулись в ЛЧ , подняли над головой Кубок Лиги и добрались до финала Кубка страны. От коллектива ждали как минимум закрепления успеха. А в Рэшфорде не сомневались.

Очередной спад

По части результативности – хуже стал не только Рэшфорд. Меньше результативных действий и у Бруну Фернандеша, Джейдон Санчо вообще был отстранён из-за конфликта с тренером, Марсьяль не становится лучше, а Антони разбирается с обвинениями бывшей девушки. В таких условиях и форвард-новобранец Расмус Хёйлунд не показывает ничего примечательного.

Но Маркус – один из лидеров. И в такие моменты именно его вмешательство требуется «красным дьяволам». Тен Хаг в начале октября отмечал, что англичанина поддерживает вся команда:

Все знают его мастерство. Есть сложности, но он справится с ними, если команда будет делать необходимые вещи на поле, выводить Маркуса в нужные зоны на поле и правильные позиции. Все в «Манчестер Юнайтед» поддерживают его. Команда верит в него. Думаю, что для Маркуса все изменится с такой уверенностью от команды. Нападающему, если он не забивает, нужен один забитый мяч, чтобы изменить ситуацию. И этот гол придет, Маркус – опытный футболист.

К этому моменту вингер на клубном уровне забил лишь 1 мяч – «Арсеналу». До этого против «Ноттингема» отметился голевой передачей. Это все его результативные действия за 10 матчей АПЛ . Плюс скромные 2 ассиста в играх Лиги чемпионов.

После поражения в дерби засветился в клубе – тренер не оценил

Куда хуже – инцидент после дерби с «Ман Сити». Погрузимся в контекст – после четырёх поражений в семи стартовых турах Премьер-Лиги манкунианцы взялись исправлять положение – и обыграли «Брентфорд» с «Шеффилдом». Загвоздка в том, что это середняк и аутсайдер чемпионата, тогда как более статусным коллективам «Юнайтед» неизменно проигрывал.

В преддверии дерби «красные дьяволы» отставали от топ-5 только на 4 балла. И понятно, что между двумя коллективами слишком большая разница в организованности. Но в рамках одного поединка – тем более домашнего для МЮ – был шанс на сенсацию. После поражения манкунианцы остались на 8-й строчке, но отрыв «Виллы» увеличился до 7 баллов.

А Рэшфорд после обиднейшего проигрыша неожиданно оказался в ночном клубе. Отмечается, что направился туда англичанин спустя несколько часов после игры с «небесно-голубыми» — и речь о лучшем ночном клубе Манчестера. Наставник «Юнайтед» отреагировал оперативно – уже через несколько дней тен Хаг заявил:

Да, я знаю об этом [походе Маркуса в клуб], я обсудил это с ним. Конечно, это неприемлемо. Я сказал об этом Маркусу, он извинился. Это внутреннее дело команды. Он часть коллектива. Рэшфорд очень мотивирован на то, чтобы все исправить. Я знаю, сколько усилий он прилагает. Он совершил ошибку, но это не значит, что он не вписывается в коллектив. Он полностью с командой. Он допустил одну ошибку, но и вне поля, я уверен, он делает все правильно. Делает все, чтобы помочь команде, выступить на должном уровне и позволить нам победить.

Обошлись без серьёзных санкций – осталось посмотреть, как дела сложатся после разговора между тренером и игроком.

Маркус выбрал сомнительный путь

Можно говорить, что выбор досуга – личное дело каждого. Но профессиональному футболисту не придётся даже объяснять, почему идти в клуб после поражения в принципиальном матче при не лучшей своей игре и при общекомандном спаде – сомнительная затея. И не требует объяснений, почему за такое поведение игрока осыпают критикой.

Уже есть пример Неймара – тот похоронил свою репутацию походом в McDonald’s и участием в покерном турнире после неудач «Пари Сен-Жермен» в плей-офф прошлого розыгрыша ЛЧ против «Баварии».

С другой стороны, развивать эту тему не стоит – в «Юнайтед» и без того слишком много проблем требуют сиюминутного решения. Нужно хотя бы найти баланс для благоприятной атмосферы.