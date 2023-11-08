Давила: «Хочется выучить русский язык»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила заявил о желании выучить русский язык.
Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи, которые помогают мне общаться в команде. Хочется выучить русский, чтобы с помощью него еще лучше выстроить отношения с игроками и тренерским штабом клуба.
«Привет», «как дела», «хорошо» и «доброе утро» — вот, что пока запомнил из русского. Есть и другие базовые слова, но пока они не приходят мне на ум.
А то ведь многие футболисты, пребывающие у нас в стране и более длительные периоды и даже обладая российским паспортом, не торопятся осваивать новый для себя язык, я о Марио Фернандесе, если что.
Но есть исключения, такие как Нобоа, Ари или уругваец из Динамо Лаксальт, которые уже свободно говорят по-русски и дают развернутые интервью не только на околофутбольные темы. Хорошей игрой в клубе игрок завоевывает любовь фанатов клуба, а знание русского языка дополнительно добавляет авторитет и уважение еще и у болельщиков других команд. Болейте за своих, а не против чужих!
А то ведь многие футболисты, пребывающие у нас в стране и более длительные периоды и даже обладая российским паспортом, не торопятся осваивать новый для себя язык, я о Марио Фернандесе, если что.
Но есть исключения, такие как Нобоа, Ари или уругваец из Динамо Лаксальт, которые уже свободно говорят по-русски и дают развернутые интервью не только на околофутбольные темы. Хорошей игрой в клубе игрок завоевывает любовь фанатов клуба, а знание русского языка дополнительно добавляет авторитет и уважение еще и у болельщиков других команд. Болейте за своих, а не против чужих!