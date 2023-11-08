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Давила: «Хочется выучить русский язык»

вчера, 13:37

Нападающий ЦСКА Виктор Давила заявил о желании выучить русский язык.

Потихоньку учу русский язык, уже понимаю базовые вещи, которые помогают мне общаться в команде. Хочется выучить русский, чтобы с помощью него еще лучше выстроить отношения с игроками и тренерским штабом клуба.

«Привет», «как дела», «хорошо» и «доброе утро» — вот, что пока запомнил из русского. Есть и другие базовые слова, но пока они не приходят мне на ум.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 19:20
Сенатов, я конечно с тобой согласен по поводу трудностей в изучении русского языка, но это ты еще не знаешь, что значит немецкий учить, который по сложности- считается труднее иврита.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:55, ред.
Русский язык учить бесполезно, тем более таким "временщикам", как футболисты. На разговорном уровне какие-то фразы заучить можно, но они не помогут. Несколько раз видел сюжеты на Ю-тубе про иностранцев, которые пытались это сделать, причём не один год, и проживая у нас. Они за голову хватались или бились ею об стенку, пытаясь понять наш родной. Склонения, спряжения, падежи, значения некоторых слов и предложений... Т.е. сам чёрт ногу сломит. Было очень смешно, как они с юмором пытались объяснить свои потуги по изучению русского языка.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:49, ред.
Продолжительность контракта у футболиста с клубом рассчитан на четыре года, в принципе за этот срок вполне по силам освоить набор фраз и предложений для общения на бытовом уровне главное, чтобы у человека было личное желание и разговорная практика.

А то ведь многие футболисты, пребывающие у нас в стране и более длительные периоды и даже обладая российским паспортом, не торопятся осваивать новый для себя язык, я о Марио Фернандесе, если что.

Но есть исключения, такие как Нобоа, Ари или уругваец из Динамо Лаксальт, которые уже свободно говорят по-русски и дают развернутые интервью не только на околофутбольные темы. Хорошей игрой в клубе игрок завоевывает любовь фанатов клуба, а знание русского языка дополнительно добавляет авторитет и уважение еще и у болельщиков других команд. Болейте за своих, а не против чужих!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:08
Похвальное решение, учи великий и могучий, в жизни пригодится))).
Capral
Capral
вчера в 15:27
Значит решил надолго в ЦСКА обосноваться. Молодец, удачи ему в ЦСКА!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:22
Молодец, Давила. Вот с этого и надо начинать всем легионерам РПЛ.
z45fh2a8cbcq
z45fh2a8cbcq
вчера в 15:02
Только у косноязычного Федотова не учись
adekvat
adekvat
вчера в 14:41
Маты для общением с командой выучил, теперь хочу русский выучить.
FenixSL
FenixSL
вчера в 14:39
правильно!
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:37
Молодец. если есть желание, то при должном отношении к делу все получится.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:33
Приличный словарный запас у товарища...., но где: "Равняйсь!", "Смирно!"
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:28
при большом желании это возможно
Гость
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