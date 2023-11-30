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В Бундеслиге дебютировал вратарь, родившийся с двигательными проблемами

сегодня, 08:59
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург1 : 1Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадтМатч завершен

Первый матч в Бундеслиге провёл вратарь «Дармштадта» Александер Брунст.

Это событие примечательно тем, что футболист родился с серьёзными двигательными проблемами, какое-то время он даже не мог держать руки. На протяжении всего детства игрок страдал от проблем с мелкой и крупной моторикой, занятия спортом носили скорее лечебный характер. Брунст не мог хватать предметы, не мог ловить мяч, так что ему с нуля пришлось учиться буквально всему тому, что для других детей в секции было обыденным.

Сложности в детстве возникли ещё из-за того, что Александер сорвался с горки в аквапарке и чудом выжил, упав в метре от ограждения. Под угрозой было также зрение ребёнка, но всё обошлось, о том случае сейчас напоминает только шрам над правым глазом.

12 лет Брунст провёл в эрготерапии, которой в основном занимаются для восстановления активности после травм спинного мозга, инсультов или несчастных случаев, чаще речь идёт о координации движений, чтобы человек снова смог заниматься повседневными делами. Спортсмен посещал специальный класс для детей со схожими проблемами.

В 2009 году Алекс перешёл из своего районного клуба «Гаделанд» в академию «Гамбурга», где прошёл все молодёжные команды. Кроме того, он был во второй команде «Вольфсбурга», а также выходил вместе с «Магдебургом» во Вторую Бундеслигу, выступал за датский «Вайле», а перед прошлым сезоном стал вторым голкипером в «Дармштадте».

25 ноября Брунст сыграл с «Фрайбургом» в 12-м туре чемпионата Германии.

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112910415
112910415
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sihafazatron
sihafazatron
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Ох и история... парень-молодец, что не сдался! Уважение ему и удачи по жизни
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
GreatKing больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 46. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
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