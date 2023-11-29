Вратарь ПСЖ Рико впервые посетил матч команды после выхода из больницы

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сегодня, 09:24

Вратарь ПСЖ посетил матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом», впервые появившись на домашней игре клуба после того, как покинул больницу.

28 мая игрок ударился головой после падения с лошади, а также получил удар копытом в область шеи. У голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг, позднее его ввели в искусственную кому. В начале августа футболист перенёс операцию по удалению аневризмы головного мозга, в конце лета его выписали из больницы.