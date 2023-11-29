Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига Чемпионов 2023/2024

Вратарь ПСЖ Рико впервые посетил матч команды после выхода из больницы

сегодня, 09:24
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Вратарь ПСЖ Серхио Рико посетил матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом», впервые появившись на домашней игре клуба после того, как покинул больницу.

28 мая игрок ударился головой после падения с лошади, а также получил удар копытом в область шеи. У голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг, позднее его ввели в искусственную кому. В начале августа футболист перенёс операцию по удалению аневризмы головного мозга, в конце лета его выписали из больницы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В матче третьей лиги Англии был забит курьёзный гол
Сегодня, 10:54 Видео
Матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Антверпен» завершился стычкой футболистов
Сегодня, 08:29
Угарте извинился перед де Паулем за непристойный жест
21 ноября
Форвард «Арсенала» U16 оформил дека-трик в ворота «Ливерпуля»
20 ноября Видео
Клуб, преодолевший более 16 тысяч километров, выиграл матч Кубка Франции
18 ноября
Команды Израиля и Польши U21 провели несанкционированную минуту молчания
18 ноября
Все комментарии
x4zcv76pck9b
x4zcv76pck9b
сегодня в 09:33, ред.
Будённый из Серёги вышел так себе, а вот воротчик в принципе неплохой
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:32
Ну вот и ладненько.
И как игра твоей команды??))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 