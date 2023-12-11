Хави — второй худший тренер «Барселоны» за 15 лет по проценту побед

Главный тренер «Барселоны» Хави имеет 62,16% побед в клубе.
По данным источника, этот показатель является одним из самых низких среди наставников «сине-гранатовых» за последние 15 лет. Наихудшие результаты были у Рональда Кумана (58,2%).
Главный тренер «Барселоны» Хави имеет 62,16% побед в клубе.
По данным источника, этот показатель является одним из самых низких среди наставников «сине-гранатовых» за последние 15 лет. Наихудшие результаты были у Рональда Кумана (58,2%).
Барсу возвысил тогда Месси но больше такой персонаж в Барсе не ожидается в ближайшие 30-50 лет.Нужен тренер мотиватор как тренер Жироны
Барсу возвысил тогда Месси но больше такой персонаж в Барсе не ожидается в ближайшие 30-50 лет.Нужен тренер мотиватор как тренер Жироны
во-вторых, в сборной Испании не было Месси. 12 лет они были непобедимы (удивительно, но пик Барсы пришелся на это же время)
а так, да, конечно, слабые игроки были)
во-вторых, в сборной Испании не было Месси. 12 лет они были непобедимы (удивительно, но пик Барсы пришелся на это же время)
а так, да, конечно, слабые игроки были)