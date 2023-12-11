Хави — второй худший тренер «Барселоны» за 15 лет по проценту побед

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вчера, 11:57

Главный тренер «Барселоны» имеет 62,16% побед в клубе.

По данным источника, этот показатель является одним из самых низких среди наставников «сине-гранатовых» за последние 15 лет. Наихудшие результаты были у Рональда Кумана (58,2%).