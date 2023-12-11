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Хави — второй худший тренер «Барселоны» за 15 лет по проценту побед

вчера, 11:57

Главный тренер «Барселоны» Хави имеет 62,16% побед в клубе.

По данным источника, этот показатель является одним из самых низких среди наставников «сине-гранатовых» за последние 15 лет. Наихудшие результаты были у Рональда Кумана (58,2%).

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Все комментарии
Bobon
Bobon
сегодня в 01:03
Хави никакущий тренер, но ничего не изменится до тех пор, пока в клубе не поймут, что время тупого переката мяча давно закончилось. Хотя, чем они занимаются на тренировках врядли кто поймет. Такое ощущение, что они учатся катать мяч друг другу. И все. Многие игроки деградировали при Хави. Куман тоже не очень тренер, но он играл тем, что было. Ему пришлось выпускать пацанов 16-18 лет потому, что больше некому было играть. Ни одного игрока ему не купили. Хави купили тех, кого он просил. Но никакого рисунка игры нет, не было и не будет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:17
Пока Хави тренер Барсы будет хуже и хуже,ему игроки уже не верят.Привык Хави к одному стилю тики таки,решил попробовать изменить стиль не много но он не может,и поэтому лучше его уволить завтра к вечеру.
Барсу возвысил тогда Месси но больше такой персонаж в Барсе не ожидается в ближайшие 30-50 лет.Нужен тренер мотиватор как тренер Жироны
Erudit Erudit
Erudit Erudit
вчера в 19:02
Думаю Барсе нужен пару форвардов, умеющие забивать!
амурец
амурец
вчера в 18:08
Хави выйграл кстати ЛЛ и без Негейры
shur
shur
вчера в 16:18
...я сразу подумал о Кумане...почему то я не удивлён,конечно Хави нужен опыт и время!
altin
altin ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 15:45
во-первых, как это относится к Хави-тренеру?)
во-вторых, в сборной Испании не было Месси. 12 лет они были непобедимы (удивительно, но пик Барсы пришелся на это же время)
а так, да, конечно, слабые игроки были)
hp522xad3ht5
hp522xad3ht5 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 15:27
После первого же сезона был очевидно, что тренер Хави посредственный. Точно не уровень такого топ-клуба, как Барселона. Даже с такими проблемами, которые сейчас в Барселоне с финансами и составом, можно быть крепким претендентом на титулы, или хотя бы призовые места. Но Барселона сейчас - обычный середняк, который не в состоянии бороться на большие победы, и в победе даже над аутсайдерами приходится каждый раз сомневаться.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 13:48
Справедливости ради; у Барсы много проблем, и состав не очень сильный. Думаю поменяв тренера, у клуба ничего не изменится. Надо вместе с Хави вылезать из этой болоты
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 13:40
Хави слаб как тренер..
gake8p4nfy3q
gake8p4nfy3q
вчера в 13:38
Уверен, что все наладится и Хави сможет добиться больших успехов с «Барселоной».
tzj4fe36t6wv
tzj4fe36t6wv
вчера в 13:08
С такой игрой как Хави строит,пора ему в отставку
112910415
112910415
вчера в 12:41
не всё сразу, как говорится
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:22
не было бы в команде Месси, никто бы и не вспоминал про Хави и Иньесту
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:17
Хави со временем исправит ситуацию в Барселоне.
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