«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (1:0).
Южный клуб одержал 300-ю победу в официальных матчах за всю историю своего существования. Единственный мяч в игре с «армейцами» стал 1000-м для команды в официальных играх (однако 9 из них являются следствием технических поражений соперников «горожан» со счётом 0:3).
На матче с ЦСКА было 32 792 зрителя — это рекордный показатель посещаемости домашних поединков «быков» в нынешнем сезоне. Общее количество человек, которые когда-либо побывали на матчах домашнего стадиона «Краснодара» (как официальных, так и товарищеских, а также играх сборных), превысило 3 млн.
Отдельно хочу отметить ваши 1000 голов, забитых в официальных играх. Это результат талантливого нападения и упорной обороны. Ваша история наполнена моментами триумфа и преодоления трудностей, которые делают ваш путь к успеху еще более впечатляющим.
Также хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые посещают матчи домашнего стадиона “Краснодара”. Ваше присутствие на трибунах делает каждую игру особенной и заряжает команду энергией.
Уверен, что впереди у “Краснодара” еще множество ярких побед и незабываемых моментов. Продолжайте радовать своих поклонников и стремиться к новым вершинам!
Отдельно хочу отметить ваши 1000 голов, забитых в официальных играх. Это результат талантливого нападения и упорной обороны. Ваша история наполнена моментами триумфа и преодоления трудностей, которые делают ваш путь к успеху еще более впечатляющим.
Также хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые посещают матчи домашнего стадиона “Краснодара”. Ваше присутствие на трибунах делает каждую игру особенной и заряжает команду энергией.
Уверен, что впереди у “Краснодара” еще множество ярких побед и незабываемых моментов. Продолжайте радовать своих поклонников и стремиться к новым вершинам!