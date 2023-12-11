«Краснодар» одержал 300-ю победу в официальных матчах

1702276355

вчера, 09:32

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

Южный клуб одержал 300-ю победу в официальных матчах за всю историю своего существования. Единственный мяч в игре с «армейцами» стал 1000-м для команды в официальных играх (однако 9 из них являются следствием технических поражений соперников «горожан» со счётом 0:3).