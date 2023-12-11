Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Краснодар» одержал 300-ю победу в официальных матчах

вчера, 09:32
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 18-го тура РПЛ (1:0).

Южный клуб одержал 300-ю победу в официальных матчах за всю историю своего существования. Единственный мяч в игре с «армейцами» стал 1000-м для команды в официальных играх (однако 9 из них являются следствием технических поражений соперников «горожан» со счётом 0:3).

На матче с ЦСКА было 32 792 зрителя — это рекордный показатель посещаемости домашних поединков «быков» в нынешнем сезоне. Общее количество человек, которые когда-либо побывали на матчах домашнего стадиона «Краснодара» (как официальных, так и товарищеских, а также играх сборных), превысило 3 млн.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналду забил 50-й гол в 2023 году
Вчера, 23:18
Российская Премьер-Лига вошла в топ-15 самых посещаемых лиг Европы
Вчера, 22:58
«Зенит» — самый посещаемый клуб Восточной Европы
Вчера, 22:08
Хави — второй худший тренер «Барселоны» за 15 лет по проценту побед
Вчера, 11:57
Кассьерра — лучший бомбардир РПЛ перед зимней паузой
Вчера, 09:45
Хын-Мин Сон повторил достижение Лэмпарда, Руни и Агуэро в АПЛ
Вчера, 00:39
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ uzx6cqdywp9a (раскрыть)
вчера в 17:03
Осталось спросить " А вы, собственно, кто?"
uzx6cqdywp9a
uzx6cqdywp9a
вчера в 11:33, ред.
Поздравляем футбольный клуб “Краснодар” с этим замечательным достижением в официальных матчах! Ваш успех - это результат многолетнего труда, преданности и поддержки болельщиков. Вы достигли отметки в 300 побед, и этот юбилейный триумф особенно ценен.

Отдельно хочу отметить ваши 1000 голов, забитых в официальных играх. Это результат талантливого нападения и упорной обороны. Ваша история наполнена моментами триумфа и преодоления трудностей, которые делают ваш путь к успеху еще более впечатляющим.

Также хочу выразить благодарность всем болельщикам, которые посещают матчи домашнего стадиона “Краснодара”. Ваше присутствие на трибунах делает каждую игру особенной и заряжает команду энергией.

Уверен, что впереди у “Краснодара” еще множество ярких побед и незабываемых моментов. Продолжайте радовать своих поклонников и стремиться к новым вершинам!
112910415
112910415
вчера в 11:31
красиво год закончили, на круглых цифрах !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:34
Хорошая поддержка болельщиков приносит свои плоды.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:43
Молодцы болельщики. Сколько было детей приятно было смотреть, как и на дам, а не на полуголых мужиков с отвисшими животами. С юбилейной, приятной датой клуб. Красивая обёртка вчерашнего их оппонента надоела, как будто других клубов в РПЛ нет. От легенды, до очередного сотого матча Заболотного не пропустят).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 